AK Parti'nin Libya için acelesi var !

Son dönemde, Libya’nın Türkiye’nin anlaşma halinde olduğu ve BM tarafından tanınan UUH ile Hafter güçleri arasındaki çatışmalar şiddetlendi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin iki tarafla da görüşmesi gerektiğini açıklamıştı.

Libya’ya asker gönderilmesine ilişkin tezkereyi, 7 Ocak’ta çalışmalarına başlayacak olan TBMM’ye sunma planları yapan AKP yönetiminin süreci 2 Ocak’a çekmesinde Libya’daki olası gelişmelere karşı hazırlıklı olma hesabının yattığı belirtiliyor. Bir AKP yöneticisi, bir an önce Libya’ya asker gönderilmesi gerektiğini, oradaki hükümetin düşmesinin tehlikeli bir durum yaratacağını belirterek, “Oraya gidip otoriteyi kurup işi bitirmek gerekiyor” yorumunu yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Libya’ya asker gönderilmesine ilişkin tezkerenin ocak ayında Meclis’ten geçirileceği yönündeki açıklamasının ardından gözler tezkerenin ne zaman Meclis’e sunulacağına çevrilmişti. Bütçe görüşmelerinin ardından ara tatile giren TBMM’nin 7 Ocak’ta çalışmalarına yeniden başlaması planlanmıştı. Ancak Cumhurbaşkanlığı’ndan tezkerenin daha erken Meclis’ten geçirilebileceği yönünde bilgi gelmesi üzerine AKP grup yönetimi de hazırlıklarına başladı. Milletvekillerine, tezkerenin 30 Aralık’ta TBMM Başkanlığı’na sunulması ve 2 Ocak’ta da TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmesi ihtimali olduğu belirtilerek bu tarihlerde Ankara’da bulunmaları ve programlarını buna göre yapmaları istendi. Hükümet, tezkerenin 2 Ocak’ta Meclis’ten geçirilmesine karar vermesi durumunda ara tatilde olan TBMM, olağanüstü toplantıya çağrılacak. Bunun için milletvekillerinden imza toplanması ya da Cumhurbaşkanı Erdoğan ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un olağanüstü çağrı yapması seçenekleri bulunuyor. TBMM’nin olağanüstü toplantıya çağrılması ve tezkerenin 2 Ocak’ta görüşülüp görüşülmeyeceğinin yarın kesinleşmesi bekleniyor.

Hükümetin, Meclis’in normal çalışma takvimi içinde 7 Ocak’tan sonra tezkereyi çıkarmak yerine süreci yalnızca 6 gün öne çekme eğiliminde Libya’da yaşanabilecek olası gelişmelerin etkili olduğu dile getiriliyor. Bir parti yöneticisi, “Oradaki hükümet düşerse bunun siyasi sorumluluğu bizim üzerimize kalacak. Oraya bir an önce gidip otoritenin kurulması ve işin bitirilmesi gerekiyor” değerlendirmesini yaptı. Türkiye, Libya’da BM’nin tanıdığı Libya Ulusal Uzlaşı Hükümeti (UUH) ile deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşması imzalamıştı. Trablus’ta hakim olan UUH’ye karşı General Halife Hafter’e bağlı güçler son dönemde saldırıya geçmişti.

1 MART YAŞANIR MI?

Muhalefet partileri, Libya’ya asker gönderilmesini sert şekilde eleştirirken, Türkiye’nin çatışmaların olduğu bir ülkeye asker göndermesinin doğru olmayacağına dikkat çekiyor. Siyaset kulislerinde, ABD’nin Irak’ı Türkiye üzerinden işgal etmesine olanak tanıyan ve 23 Şubat 2003 tarihinde TBMM’deki oylamasında “hayır” çıkan, “1 Mart tezkeresinin tekrarı olur mu?” yorumları yapılırken; AKP yöneticileri, tezkerenin Meclis’ten geçirilmesinde sıkıntı yaşanmayacağını belirtiyor. CHP yönetimi, tezkere görüşmelerinin gizli oturumda yapılması konusunda önerge verip vermemeyi değerlendiriyor.