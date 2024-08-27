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Ak Parti'nin olağan kongre tarihi belirlendi

Ak Parti'nin olağan kongre tarihi belirlendi
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Ak Parti 3 Eylül tarihinde Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısında kongreleri başlatma kararı alacak.

Ak Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, 3 Eylül Salı günü, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantıda, kongreleri başlatma kararı alınacak. Ardından “olağan kongre” takvimi işletilecek. Önce belde, sonra ilçe ve il ve son olarak da büyük kongre yapılacak. Böylece, Ak Parti 8’inci olağan büyük kongresini tamamlanmış olacak. Kongre tarihine ilişkin takvim üzerinde çalışma sürüyor.

MAYISTA BÜYÜK KONGREYE GİDİLMESİ PLANLANIYOR


Habertürk'ten Esra Nehir'in haberine göre, sürecin ekim ayında başlatılması, Ramazan Bayramına kadar il kongrelerinin tamamlanması mayıs ayında ise büyük kongreye gidilmesi planlanıyor. Siyasi partiler kanununa göre; kongreler en az 2, en çok 3 yıl arayla yapılabiliyor. Daha erken yapılması halinde "olağanüstü" olarak nitelendiriliyor. Genel başkan veya MKYK'nın gerek görmesi halinde de olağanüstü toplanabiliyor.

PARTİ KADROLARINDA DEĞİŞİME GİDİLECEK

Ak Parti'nin son olağan kongresi Mart 2021, olağanüstü kongresi ise Ekim 2023'te gerçekleşti. Mart 2021'i referans alacak olan Ak Parti; seçimler nedeniyle, yasal süreyi 1 yıl aşarak, 2025'te olağan kongresini yapacak. Kongreler ile birlikte ülke genelinde kadrolar gözden geçirilecek.

Partinin yönetim organı olan ve yedeklerle beraber 110 üyeden oluşan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu için inisiyatif Erdoğan'da olacak. Erdoğan’ın parti vitrini ve A takımını da yenilemesi bekleniyor. Ak Parti kurmayları, kongre sürecini, 2028 seçimlerine hazırlık yapacak kadroların belirlenmesi olarak nitelendiriyor.

BÜYÜK KONGREDE PARTİ PROGRAMI GÜNCELLENECEK Mİ?

Kongrenin gündeminde böyle bir değişiklik yok. Ancak, bazı Ak Parti kurmayları; güncel gelişmelere, günün ihtiyaçlarına, toplum ve siyasetin dinamiklerine göre tartışılabileceği görüşünde.

Habertürk

Etiketler ak parti kongresi ak parti olağan kongeri ak parti büyük kongre
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