AK Parti'nin seçim beyannamesinden anayasa taslağı çıktı

2023 seçimleri için kolları sıvayan AK Parti'nin seçim beyannamesi 28 Ekim’de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak. Ekonomi ağırlıklı olması beklenen seçim beyannamesinde yeni anayasa taslağının da yer alacağı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın her seferinde vurguladığı ‘sivil anayasa’ çalışması AK Parti’nin Seçim beyannamesinde yer alacak. Taslakla ilgili Erdoğan’a dört kez sunum yapıldığı öğrenildi.

Hürriyet'ten Ebru Karatosun'un haberine göre, yaklaşık 120 maddelik yeni anayasa taslağında, Türkiye’nin hem tarihi hem de gelecek perspektifini anlatan bir giriş yapılırken, zaman zaman tartışmalara neden olan kanun-kararname arasındaki belirsizliklerin giderilmesine vurgu yapılıyor. Kurmaylar, mevcut anayasada bu konuda kriterlerin olduğunu ancak yorum sorunu yaşandığını dile getirerek, “Anayasa Mahkemesi’nin kararı doğrultusunda bu konuları biraz daha netliğe kavuşturduk. Anayasanın taslak metni hazır. Seçimlerden sonra Cumhur İttifakı’nın Meclis’te çoğunluğu alması durumunda sivil anayasa gündeme gelecek. Şu anda vatandaşın ekonomi gibi konularına öncelik veriyoruz” değerlendirmesi yaptılar.

ALIM GÜCÜNE YÖNELİK ADIMLAR

Öte yandan 28 Ekim’de Ankara Arena Spor Salonu’nda açıklanacak seçim beyannamesinin ayrıntıları da belli olmaya başladı. Partideki toplantılarda, beyannamenin “ekonomi” ağırlıklı olması konusu öne çıkarken, özellikle vatandaşı rahatlatacak adımlarla ilgili çalışmaların da yapıldığı belirtildi. Beyanname ile AK Parti’nin bugüne kadar hastane, bölünmüş yollar, havaalanları, köprüler gibi büyük yatırımlarla altyapı sorununun olmadığı konusuna vurgu yapılması planlanıyor. Bu kapsamda beyannamede, önümüzdeki süreçte enflasyonun tek haneli rakamlara düşmesi ve alım gücünü yükseltecek atılımlar gibi vatandaşın refahını artırmaya dönük projelerin yer alacağı belirtildi.

Hürriyet