AK Parti'nin Suriyeli politikasında keskin U dönüşü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha önce göndermeyeceğiz deyip sonra kendileri gidecektir dediği Suriyeli sığınmacılar için hükümete yakın medyada dikkat çeken iddia...

Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada daha önce "göndermeyeceğiz" dediği Suriyeli sığınmacılar için "Huzurlu ortam sağlanınca kendileri dönecektir'' demişti.

Bugün AK Parti iktidarına yakınlığıyla bilinen Türkiye gazetesinde yer alan bir haberde AK Parti'nin Suriyeli sığınmacılar için plan ve program içerisinde olduğu ve 2 yıl içerisinde 1,5 milyon Suriyelinin ülkesine dönmesinin hedeflendiği belirtildi.

Erdoğan önce "göndermeyeceğiz" demişti ama...

Bir ay önce yaptığı açıklamada "Muhalefet, seçimi kazanırsak Suriyelileri göndereceğiz diyor. Biz göndermeyeceğiz. Ensarın ne olduğunu biliyoruz" ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “Suriyeli kardeşlerimizin gönüllü ve onurlu geri dönüşleri için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz" demek suretiyle söylem değiştirmesi, sığınmacılarla ilgili politikaları bir kez daha gündeme getirdi.

Türkiye gazetesindeki Yılmaz Bilgen'in haberine göre Şam kanadı ile mülteciler ve terör örgütü PKK koruları başta olmak üzere görüşme trafiği de devam ediyor. Şam’ın PKK işgal hattına yapılacak bir terör operasyonunu kuzey ve doğu (Deir el-Zor, Rakka ve Menbiç) aksından desteklemesini isteyen Türk tarafı, tüm petrol ve gaz alanlarının yeniden Şam’ın kontrolüne geçmesi ve tüm arama, işleme, nakil ve ihraç konusunda destek taahhüdünü de tekrarladı. Bu projeye paralel olarak Esad bölgelerinde de güvenli havzaların oluşturulması iki ülke temsilcileri arasında yapılan görüşmelerin bir diğer konu başlığı.

BAE, Suudi Arabistan, Cezayir ve Ürdün’ün Şam-Ankara görüşme trafiğine diplomasi desteğini artırırken bazı liderler, Erdoğan ve Esad arasında doğrudan (telefon) görüşme zemini oluşturma amaçlı girişimlerini sürdürüyor. Türkiye, TSK ve Suriye Millî Ordusu’nun terörden arındırdığı bölgelerle birlikte Esad tarafında şartları olgunlaştırarak önümüzdeki 15-20 aylık dilimde 1,5 milyon mültecinin ülkesine dönüşünü hedefliyor.

Türkiye'den Suriye'ye dönecek sığınmacılara nakliye ve barınma desteği

Türkiye gazetesi gibi hükümete yakınlığıyla bilinen bir başka yayın organı olan Hürriyet gazetesinde de Türkiye'deki Suriyeliler ile ilgili dikkat çeken bir iddia yer aldı. Hürriyet’ten Fevzi Kızılkoyun’un haberine göre, iktidar Suriyelilere taşınmaları için nakliye desteği sağlanırken, Suriye tarafında da barınma ve insani yardım desteği veriliyor.

Haberde yapılan çalışmalar şöyle özetlendi:

- Sekiz kamu hastanesi, 106 sağlık merkezi, 33 özel hastane, 42 acil sağlık hizmeti istasyonu, 10 mobil sağlık aracı, 76 ambulans bölge halkının hizmetine sunuldu. Bir kamu hastanesinin yapımına devam ediyor.

- Yaklaşık 50 bin kişiye iş imkanı sağlandı.

- Çiftçilere gübre ve tohum desteği verildi.

- Bugüne kadar 132 kilometre asfalt yol yapımı, 73 bin 614 ton asfalt yama, 813 bin 96 metrekare kilit taşı ve 253 bin 848 metre bordür taşı yapımı gibi alt yapı iyileştirme çalışmaları yapıldı. Yerleşim yeri problemlerinin çözümü için 51 bin 860 konut inşa edildi. 44 bin 853 aile bu konutlara yerleştirildi. Projelendirilen 63 bin 167 konutun inşa çalışmaları da devam ediyor.