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AK Parti'nin TBMM Başkan Vekili belli oldu

AK Parti'nin TBMM Başkan Vekili belli oldu
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AK Parti'de TBMM Başkan Vekili Bekir Bozdağ oldu. İdare amirleri ise İbrahim Eyüpoğlu, Alpay Özalan ve Hasan Turan oldu.

AK Parti TBMM Başkanlık Divanı üyelerini belirledi Buna göre; TBMM Başkan Vekili Bekir Bozdağ, İdare Amirleri İbrahim Eyüpoğlu, Alpay Özalan ve Hasan Turan, Katip üyeleri, Havva Söylemez, Kurtcan Çelebi, Rümeysa Kadak, Ali Biçer, Muhammed Adak ve Mahmut Atilla Kaya oldu.

Etiketler ak parti tbmm bekir bozdağ
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