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  4. 17 Nisan 2019 23:57

AK Parti'nin ''Teşekkürler İstanbul'' pankartlarına elveda

İstanbul'da AKP'nin astırdığı "Teşekkürler İstanbul" pankartları söküldü.

AK Parti'nin ''Teşekkürler İstanbul'' pankartlarına elveda
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31 Mart yerel seçimlerinden 17 gün sonra İstanbul İl Seçim Kurulu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için mazbatayı CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'na verdi.

17 günlük zorlu "tekrar oy sayımı maratonu" mazbatanın İmamoğlu'na verilmesiyle son bulurken, AK Parti YSK'ya "olağanüstü itiraz" hakkını kullanarak sonuçlara itiraz etti.

Ancak bu gelişmeler yaşanırken İstanbul sokaklarında da hummalı bir çalışma vardı.

AK Parti'nin 31 Mart'ı 1 Nisan'a bağlayan gece YSK'nın verilerine göre Ekrem İmamoğlu öndeyken İstanbul'a astığı ve özellikle muhalefetin büyük tepkisini çeken "Teşekkürler İstanbul" pankartları mazbatanın İmamoğlu'na verilmesiyle toplanmaya başlandı.

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