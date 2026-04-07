  4. AK Parti'nin tüm emeklilere verip unuttuğu sözü, CHP bir yasa teklifi ile Meclis'e sundu!

AK Parti'nin 2023 yılındaki seçimler öncesinde tüm emeklilere sözünü verdiği ancak 3 yıldır gündeme almadığı emeklilik sistemi değişikliğini CHP bir yasa teklifi ile TBMM gündemine taşıdı. CHP Samsun Milletvekili Murat Çan tarafından TBMM'ye sunulan kanun teklifi, esnaf ve çiftçinin emeklilik hayalini 5 yıl erkene çekmeyi hedefliyor.

Türkiye’deki sosyal güvenlik sisteminde uzun süredir devam eden "prim adaletsizliği" için Meclis’te kritik bir adım atıldı. SSK’lı çalışanların 7 bin 200 günle emekli olabildiği sistemde, kendi nam ve hesabına çalışan Bağ-Kur’luların 9 bin gün prim ödemek zorunda kalması, CHP Samsun Milletvekili Murat Çan’ın sunduğu kanun teklifiyle yeniden gündeme geldi.

İktidarın seçim vaadiydi

Kanun teklifinin gerekçesinde, AK Parti’nin 14 Mayıs 2023 seçimleri öncesinde bu farkı ortadan kaldırma sözü verdiği hatırlatıldı.

Cumhurbaşkanı tarafından bizzat taahhüt edilen bu düzenlemenin aradan geçen zamana rağmen hayata geçirilmemesinin, küçük esnaf ve çiftçide büyük bir hayal kırıklığı yarattığı vurgulandı.

Teklifi Meclis Başkanlığı’na sunan Murat Çan, yüksek enflasyon ve artan girdi maliyetleri nedeniyle Bağ-Kur’luların prim ödemekte zorlandığına dikkat çekti. Çan, şu ifadeleri kullandı:

"Aynı sosyal güvenlik sistemi içerisinde farklı statülere tabi vatandaşlar arasında ortaya çıkan eşitsizliğin giderilmesi şarttır. Bu teklifle Bağ-Kur’luların yaşlılık aylığına hak kazanma süresini 9 bin günden 7 bin 200 güne düşürmeyi hedefliyoruz."

Teklifin gerekçe kısmında, benzer şekilde prim ödeyen sigortalılar arasında 1800 günlük (5 yıl) bir farkın bulunmasının sosyal güvenliğin eşitlik ilkesine aykırı olduğu belirtildi. Özellikle düzensiz gelire sahip esnafın bu süreyi tamamlamakta güçlük çektiği ve yüz binlerce vatandaşın bu nedenle emekli olamadığı ifade edildi.

Gözler AK Parti Grubunda

Muhalefetin sunduğu bu teklifin ardından gözler, daha önce bu düzenlemeyi müjdeleyen iktidar kanadına çevrildi.

Milyonlarca Bağ-Kur'lu, seçim vaadinin yerine getirilerek prim gün sayısının düşürülmesini ve emeklilikte adaletin sağlanmasını bekliyor.

Türkiye'nin çakma Angelina Jolie'si Kıvanç Tatlıtuğ'a talip oldu: ''Ben hazırım''
Türkiye'nin çakma Angelina Jolie'si Kıvanç Tatlıtuğ'a talip oldu: ''Ben hazırım''
Gürsel Tekin'in eşi ekranlara geri döndü; yeniden Habertürk TV ile anlaştı
Gürsel Tekin'in eşi ekranlara geri döndü; yeniden Habertürk TV ile anlaştı
Survivor Nefise'den Murat Boz ile ilgili olay iddiası: 'Bana olan ilgisinin farkındayım, çatlayın!''
Survivor Nefise'den Murat Boz ile ilgili olay iddiası: 'Bana olan ilgisinin farkındayım, çatlayın!''
İsrail Konsolosluğu önünde saldırganların etkisiz hale getirildiği anlar kamerada
İsrail Konsolosluğu önünde saldırganların etkisiz hale getirildiği anlar kamerada
2026 yılı büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatları belli oldu
2026 yılı büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatları belli oldu
Yaşlı kadın ''eşim kayıp'' diyerek ihbarda bulunmuştu... Kan donduran cinayet ortaya çıktı!
Yaşlı kadın ''eşim kayıp'' diyerek ihbarda bulunmuştu... Kan donduran cinayet ortaya çıktı!
Zehra Güneş ve Melissa Vargas arasında kriz... Bu şarkı olay oldu
Zehra Güneş ve Melissa Vargas arasında kriz... Bu şarkı olay oldu
65 yaşındaki 2 torun sahibi ünlü isim estetik operasyon sonrası tanınmaz hale geldi
65 yaşındaki 2 torun sahibi ünlü isim estetik operasyon sonrası tanınmaz hale geldi
Etiketler emeklilik Bağ-Kur 7200 Gün prim ssk esnaf emekli EYT kanun teklifi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Yaşlı kadın ''eşim kayıp'' diyerek ihbarda bulunmuştu... Kan donduran cinayet ortaya çıktı! Yaşlı kadın ''eşim kayıp'' diyerek ihbarda bulunmuştu... Kan donduran cinayet ortaya çıktı! Serdar Ortaç'tan vasiyetini açıkladı: ''Yakında ölüp gideceğim...'' Serdar Ortaç'tan vasiyetini açıkladı: ''Yakında ölüp gideceğim...'' Trump'tan tehdit üstüne tehdit: ''Bu gece bir medeniyet yok olacak'' Trump'tan tehdit üstüne tehdit: ''Bu gece bir medeniyet yok olacak'' Süper Lig ekibinin başkanı dev holdingi satın aldı Süper Lig ekibinin başkanı dev holdingi satın aldı İstanbul'da İsrail Konsolosluğu önünde çatışma: 3 terörist etkisiz hale getirildi İstanbul'da İsrail Konsolosluğu önünde çatışma: 3 terörist etkisiz hale getirildi Zehra Güneş ve Melissa Vargas arasında kriz... Bu şarkı olay oldu Zehra Güneş ve Melissa Vargas arasında kriz... Bu şarkı olay oldu Türkiye'nin çakma Angelina Jolie'si Kıvanç Tatlıtuğ'a talip oldu: ''Ben hazırım'' Türkiye'nin çakma Angelina Jolie'si Kıvanç Tatlıtuğ'a talip oldu: ''Ben hazırım'' 65 yaşındaki 2 torun sahibi ünlü isim estetik operasyon sonrası tanınmaz hale geldi 65 yaşındaki 2 torun sahibi ünlü isim estetik operasyon sonrası tanınmaz hale geldi Yılmaz Özdil zehir zemberek açıklamayla Sözcü'den istifa ettiğini doğruladı! Yılmaz Özdil zehir zemberek açıklamayla Sözcü'den istifa ettiğini doğruladı! Dün iptal edilen benzin ve motorin zammı katlanarak geri geldi Dün iptal edilen benzin ve motorin zammı katlanarak geri geldi
İsrail Konsolosluğu önünde saldırganların etkisiz hale getirildiği anlar kamerada İsrail Konsolosluğu önünde saldırganların etkisiz hale getirildiği anlar kamerada Gürsel Tekin'in eşi ekranlara geri döndü; yeniden Habertürk TV ile anlaştı Gürsel Tekin'in eşi ekranlara geri döndü; yeniden Habertürk TV ile anlaştı 2026 yılı büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatları belli oldu 2026 yılı büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatları belli oldu ''Polisim'' deyip kadınları taciz etti! Yayınlanan görüntüler infial yarattı! ''Polisim'' deyip kadınları taciz etti! Yayınlanan görüntüler infial yarattı! İbrahim Tatlıses'ten kötü haber! Yoğun bakıma alındı İbrahim Tatlıses'ten kötü haber! Yoğun bakıma alındı İki gazeteci Hadise'nin cesur kıyafeti yüzünden canlı yayında birbirine girdi! İki gazeteci Hadise'nin cesur kıyafeti yüzünden canlı yayında birbirine girdi! Yeraltı dizisine sürpriz transfer! Sürpriz isim kadroya dahil oldu Yeraltı dizisine sürpriz transfer! Sürpriz isim kadroya dahil oldu Kıvanç Tatlıtuğ’un sır gibi sakladığı hastalığı ortaya çıktı! Kıvanç Tatlıtuğ’un sır gibi sakladığı hastalığı ortaya çıktı! Faizsiz kredide 140 bin TL rekoru kırıldı... İşte en yüksek krediyi veren bankalar... Faizsiz kredide 140 bin TL rekoru kırıldı... İşte en yüksek krediyi veren bankalar...