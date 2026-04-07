AK Parti'nin tüm emeklilere verip unuttuğu sözü, CHP bir yasa teklifi ile Meclis'e sundu!

AK Parti'nin 2023 yılındaki seçimler öncesinde tüm emeklilere sözünü verdiği ancak 3 yıldır gündeme almadığı emeklilik sistemi değişikliğini CHP bir yasa teklifi ile TBMM gündemine taşıdı. CHP Samsun Milletvekili Murat Çan tarafından TBMM'ye sunulan kanun teklifi, esnaf ve çiftçinin emeklilik hayalini 5 yıl erkene çekmeyi hedefliyor.

Türkiye’deki sosyal güvenlik sisteminde uzun süredir devam eden "prim adaletsizliği" için Meclis’te kritik bir adım atıldı. SSK’lı çalışanların 7 bin 200 günle emekli olabildiği sistemde, kendi nam ve hesabına çalışan Bağ-Kur’luların 9 bin gün prim ödemek zorunda kalması, CHP Samsun Milletvekili Murat Çan’ın sunduğu kanun teklifiyle yeniden gündeme geldi.

İktidarın seçim vaadiydi

Kanun teklifinin gerekçesinde, AK Parti’nin 14 Mayıs 2023 seçimleri öncesinde bu farkı ortadan kaldırma sözü verdiği hatırlatıldı.

Cumhurbaşkanı tarafından bizzat taahhüt edilen bu düzenlemenin aradan geçen zamana rağmen hayata geçirilmemesinin, küçük esnaf ve çiftçide büyük bir hayal kırıklığı yarattığı vurgulandı.

Teklifi Meclis Başkanlığı’na sunan Murat Çan, yüksek enflasyon ve artan girdi maliyetleri nedeniyle Bağ-Kur’luların prim ödemekte zorlandığına dikkat çekti. Çan, şu ifadeleri kullandı:

"Aynı sosyal güvenlik sistemi içerisinde farklı statülere tabi vatandaşlar arasında ortaya çıkan eşitsizliğin giderilmesi şarttır. Bu teklifle Bağ-Kur’luların yaşlılık aylığına hak kazanma süresini 9 bin günden 7 bin 200 güne düşürmeyi hedefliyoruz."

Teklifin gerekçe kısmında, benzer şekilde prim ödeyen sigortalılar arasında 1800 günlük (5 yıl) bir farkın bulunmasının sosyal güvenliğin eşitlik ilkesine aykırı olduğu belirtildi. Özellikle düzensiz gelire sahip esnafın bu süreyi tamamlamakta güçlük çektiği ve yüz binlerce vatandaşın bu nedenle emekli olamadığı ifade edildi.

Gözler AK Parti Grubunda

Muhalefetin sunduğu bu teklifin ardından gözler, daha önce bu düzenlemeyi müjdeleyen iktidar kanadına çevrildi.

Milyonlarca Bağ-Kur'lu, seçim vaadinin yerine getirilerek prim gün sayısının düşürülmesini ve emeklilikte adaletin sağlanmasını bekliyor.