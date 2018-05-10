AK Parti'nin vaatlerini açıklayacağı tarih belli oldu

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, seçim çalışmalarıyla ilgili Ankara'da açıklamalarda bulundu.

Mahir Ünal'ın konuşmasından satır başları:

Cumartesi günü 7 bin 340 aday adayının mülakatını bitirmiş olacağız. Her ilden diyelim ki Kahramanmaraş 8 milletvekili üst kurula çarpı 3 yani 24 tane aday adayı üst kurula çıkacak. Yani Kahramanmaraş ile ilgili 31 kişi değerlendirilecek. Üst kurulda değerlendirilecek bu değerlendirmenin sonunda Kahramanmaraş'ta 8 adayımız belirlenecek sonra 21 Mayıs'ta YSK'ya teslim edilecek.

SEÇİM BEYANNAMESİ

Aday tanıtım toplantısını 25 Mayıs günü yapacağız. 25 Mayıs günü hem genel olarak kampanyanın kurumsal kimliğini de sizlere sunmuş olacağız. 25'in de sizlerle seçim beyannamemizi paylaşacağız.

Türkiye'ye dönük ne büyük vaadiniz nedir diye sorarsanız, Türkiye'yi şaha kaldıracak idari sisteme ihtiyacımız vardı. Bütün alanlarda bu yeni idari sistem nasıl olacak seçim beyannamemiz bunu da anlatacak.

Sayın Muhharrem İnce dün cumhurbaşkanımızı ziyaret etti. Görüşme sıcak bir ortamda gerçekleşti. Sayın cumhurbaşkanımızla BBP'yi ziyaret ettik, nezaket ziyaretiydi.

Salı günü grup toplantısında millet iradesini egemen kılma mücadelesini veren bir siyasi parti olarak Cumhurbaşkanımız bu millet tamam derse tabi tamam deriz, devam derseler de devam ederiz dedi.

15 CHP'Lİ MİLLETVEKİLİN GERİ DÖNMESİ

Milletvekilleri döndü. Bir siyasetçi olarak bir taraftan bu meseleye üzüleyim mi komik hale gelmesi nedeniyle güleyim mi karar veremedim. Her halukarda millet iradesinin pazarlık malzemesi yapılmaması anlaşılması gerekiyor. Pazarlık her zaman parayla olmaz Güneş Moter'de olduğu gibi. En çirkin pazarlık parayla yapılan pazarlık değildir. Milletin radesi üzerinden yapılan pazarlıktır.

Cumhurbaşkanımız aynı zamanda Ruhani ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Yapılan görüşmede bölgede yaşanan son dönemlerdeki gelişmelerin değerlendirilmesi niteliğindeydi.

MUHARREM İNCE İLE ERDOĞAN GÖRÜŞMESİ

Muharrem İnce'nin sözü herhalde kendi tabanına dönük bir söylem olarak görmek gerek. Seçimi kazanmışta seçim sonrasını mı düşünüyor. Muharrem İnce'nin kendi partisinde verdiği genel başkanlık mücadelesini kazansın sonra diğerini düşünürüz. Bir siyasi parti kendi genel başkanını cumhurbaşkanı adayı olarak göstermiyorsa demek ki iktidar olma amacı yoktur.

CHP HAKKARİ MİTİNGİ

Güzel gelişme. Tabiiki bir cumhuriyetin kuruluşunda Halk Fırkası ismiyle var olan bir partinin Hakkari'de PKK'nın siyasi niteliğinde miting yapması herkesin içini acıtmıştır. Devletin ne kadar güçlü olduğunu bölgede teröristlerin bırakın şehirden kırdan da temizlendiğini bölgeye gidince görüyorsunuz. Tabiki böyle bir Türkiye'de CHP'nin adayı Türk bayrağı ile mitingini yapmıştır, yapacaktır.

Sayın Cumhurbaşkanımız 51 ilde 100'ün üzerinde miting yaptı. Dolayısıyla önümüzdeki 25 Mayıs'tan sonraki süreçte mitinglerimizi ihtiyaçlara göre belirleyeceğiz. Hangi illerde miting yapmak gerekiyor, şuan onun çalışmasını yaopıyoruz.

Açık hava mecralarının planlanması sayın Cumhurbaşkanımıza sunacağız. Seçim beyannameleri AK Parti'nin artık seçim klasiği. 2002 beyannamesinde ne vaat ettiysek 2007 'ye geldiğimizde bunların tamammını gerçekleştirmişiz. 2011 beyannamesinde ne vadettiysek 2015'e geldiğimizde bunların tamamını gerçekleştirmişiz.

2015'de verdiğimiz sözlerin fazlasını gerçekleştirmişiz. Burada kıymetli olan yeni hükümet sisteminde sağlık, eğitim, ulaşım, adalet, demokrasi nasıl olacak? Gençler için kadınlar için ne yapılıyor?

Sayın Muharrem İnce siyaset dilinde, bu konuda hassas onu tebrik ediyorum. Ama Kılıçdaroğlu her yapıyı ayrıştıran ve nefret dilinde bir söylem olamaz muhalefetin dili.

Tamam mı meselesinde bunu açık bir şekilde gördük kimseyi suçlamak gibi bir niyetimiz asla yok. Ey muhalefet dilini Türkiye düşmanı yapılardan ayrıştır.

Bir konuda hassasiyet gösteriyoruz Türkiye karşıtı yapıların kullandığı dili muhalefet kullanmamalı. Bu tür tuzaklar karşısında hassasiyet göstermeli.