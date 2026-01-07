AK Parti'nin yeni Anayasa taslağı sızdı: Partili Cumhurbaşkanlığı bitecek mi ?

AK Parti'nin yeni Anayasa çalışmalarıyla ilgili Ankara kulislerinden dikkat çeken bir ayrıntı sızdı... MHP'nin 2 numaralı ismi Feti Yıldız'ın yeni anayasa çalışmalarıyla ilgili olarak yaptığı başkanlık sistemiyle ilgili değişiklik talebi gündemdeki yerini korurken, AK Parti'nin de yeni Anayasa taslağında Cumhurbaşkanı ve parti genel başkanının farklı kişiler olmasının ön görüldüğü ortaya çıktı.

AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı uzun süredir yeni Anayasa için çalışmalarını sürdürürken, MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız geçtiğimiz günlerde yaptığı bir yazılı açıklamada MHP'nin 100 maddelik anayasa önerisinde bulunan bazı maddelerini sıralamıştı.

Yeni anayasa için 100 maddelik önerilerini ilan eden MHP'li Yıldız'ın başkanlık sistemine dair değişiklik talebi de dikkat çekmişti.

MHP'li Yıldız, "Başkan ile birlikte iki başkan yardımcısının seçilmesi öngörülmüş, başkanlık kabinesi anayasal statüye dahil edilmiş, Başkanlık Hükümet Programı’nın Meclis'e sunulması yöntemi getirilmiştir." ifadelerini kullanmıştı.

Ankara kulisleri MHP'den gelen bu Anayasa'daki değişiklik talebini konuşurken, bu sefer de AK Parti'nin yeni Anayasa hazırlıklarıyla ilgili kulislerden sızan bilgiler dikkat çekti.

Nefes'ten Nuray Babacan'ın bugünkü yazısından aktardığı bilgilere göre AK Parti'deki yeni anayasa taslağında, "Cumhurbaşkanının aynı zamanda genel başkan olmaması, bakanların sadece vekillerden atanması, seçime kısa bir süre kala Meclis kararıyla seçimin öne çekilmemesi gibi radikal öneriler" olduğu aktarıldı.

Özellikle mevcut anayasadaki Cumhurbaşkanlığının görev süresinin değiştirileceği ve Erdoğan'ın da bu sayede yeniden aday olacağı senaryoları tartışılırken, AK Parti kurmaylarının Cumhurbaşkanı ve Genel Başkan'ın farklı kişiler olması fikrini masaya yatırdığı öne sürüldü.

Nuray Babacan'ın aktardığına göre bu teklif ise Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti kurmayları arasında yapılacak olan toplantıya bırakıldı.

Nuray Babacan, AK Parti'nin yeni anayasa için yaptığı çalışmalardaki olası başlıkları madde madde olarak şu şekilde sıraladı:

- Parlamenter sisteme dönüş veya güçlü parlamento metinde olmayacak. Ancak cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini revize eden maddeler yer alacak.

- Bakanların milletvekillerinden atanması ve milletvekilliğinden istifa zorunluluğunun kaldırılması önerisi var. Teknokrat bakanların başarılı olmadığı, siyaseti bilen güçlü figürlere ihtiyaç olduğu anlatılıyor.

- Cumhurbaşkanı yardımcısının sayısına sınır getirilmesi planlanıyor. En fazla iki olması üzerinde duruluyor.

- Seçim sisteminde daraltılmış bölgenin doğru olacağı savunuluyor. Hararetle savunulan bu başlığın MHP’ye takılmasından korkuluyor.

- Bu sistem daha çok AKP, CHP ve DEM’in işine yarayacağı için, MHP’nin itiraz etme olasılığı yüksek bulunuyor. Geçmişte de buna itirazları olduğu biliniyor.

- Çalışmada anayasanın ilk dört maddesi aynen korunuyor.

- Cumhurbaşkanı ile parti genel başkanlarının iki ayrı kişi olması fikri var. Ancak bu cumhurbaşkanıyla yapılacak toplantıya bırakılmış.

- Açılım süreci devam ederken, daha güçlü belediyeler ve yerinden yönetimde çalışmanın konusu ama net çerçeve henüz oluşturulmamış.

- Eşit vatandaşlık, vatandaşın demokratik haklarına daha net vurgular planlanıyor.

- Hatta, bugün cumhurbaşkanının çok işine yarayacak olan seçimlere kısa bir süre kala TBMM kararıyla öne çekilmesinin engellenmesinin bile tartışıldığını söyleyelim. Tabi, Erdoğan’a son bir hak vererek...

Nuray Babacan'ın yazısının tamamı için...