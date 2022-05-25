AK Parti'nin yeni grup başkanvekili belli oldu

AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Cahit Özkan'dan boşalan grup başkanvekilliğine seçildi.

Armağan Çağlayan’a verdiği röportajda “BAE teslim oldu” diyerek partisi içinde büyük krize neden olan Cahit Özkan grup başkanvekilliği görevinden alınmıştı.

Özkan’ın görevinden alındığı Grup Başkanı İsmet Yılmaz tarafından tebliğ edilmiş, ayrıca Özkan’dan boşalan koltuğa da Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç’un geldiğini yine telefonla bildirilmişti.

Kararın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Cahit Özkan görevinden affını istediğini dile getirerek “Aslolan makam ve mevki değil, görev ve sorumluluklardır” ifadelerini kullanmıştı.

Bugün ise resmi olarak AK Parti Grup Başkanvekiliği görevinden alınan Cahit Özkan’ın yerine AK Parti Bartın Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yılmaz Tunç getirildi.

YILMAZ TUNÇ KİMDİR?

Avukat; İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. İÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Mali Hukuk Ana Bilim Dalında yüksek lisans yaptı.

AK Parti Pendik Kurucu İlçe Başkanı ve Pendik Belediye Meclis Üyesi olarak görev aldı. 23, 24, 25 ve 26. Dönemde Bartın Milletvekili seçildi. AK PARTİ Grup Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. Adalet Komisyonu Sözcüsü olarak görev aldı.

Orta düzeyde İngilizce bilen Tunç, evli ve 3 çocuk babasıdır.