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  4. 09 Haziran 2020 07:27

AK Parti'nin yeni ''taktiği'' muhalefeti ayaklandırdı!

AK Parti iktidarının seçim sisteminde yapmayı planladığı "seçimlerde %5'in altında oy alan partiler ittifakla Meclis'e giremesin" düzenlemesi muhalefetin tepkisini çekti.

AK Parti'nin yeni ''taktiği'' muhalefeti ayaklandırdı!
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Cumhur İttifakı'nın, vekil transferlerini engellemek için başlattığı çalışmayla ilgili yeni bir iddia gündeme geldi. Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre; Siyasi Partiler ve Seçim Yasası'nda yapılacak değişikliğe ‘seçim ittifakları' da eklenecek.

Sözcü gazetesinden Başak Kaya'nın haberine göre; AK Parti ittifak yapan partilere yönelik yüzde 5 baraj konulmasını gündeme getirecek. En az yüzde 5 oy alamayan partiler, ittifakla da olsa Meclis'e giremeyecek. Çalışmada “Sıfır baraj, dar bölge, yüzde 5 baraj daraltılmış bölge” gibi alternatifler de değerlendiriliyor.

İttifakların yüzde 10'luk seçim barajını fiilen ortadan kaldırdığı yorumları yapılırken gündeme gelen bu iddiaya muhalefet partilerinden tepki geldi.

‘MUTLAKA YENİLECEKLER'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, ittifak yapan partilere en az yüzde 5 seçim barajı şartı getirileceği iddiası için, “Biz yasal tüm siyasi partilerin Meclis'te yerini almasını, sesini duyurmasını savunduk, savunacağız” dedi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, “Seçim yasasında bazı değişiklikler yapılacağına dair beklentimiz var. Bu hazırlıklar da sürpriz değil. Ama ne yaparsa yapsınlar mutlaka yenilecekler” açıklaması yaptı.

Gelecek Partisi Seçim İşleri Başkanı Ayhan Sefer Üstün ise “Yüzde 5 baraj getirmek demek, baraj önüne bir baraj daha koymaktır. Hangi kumpası kurarsanız kurun, seçime girmemizi engelleyemezsiniz“ dedi.
 

Sözcü

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