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AK Parti'ye ''en yakın isim'' açıkladı: Kabine değişikliği bugün!

AK Parti iktidarına en yakın isimlerin başında gelen Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, cumhurbaşkanı Erodğan'ın kabine değişikliğini bugün açıklayacağını öne sürdü.

Dün Ankara'da gerçekleştirilen AK Parti 7. Olağan Kongresi'nde, partinin yönetim kadroları belirlenirken, tüm dikkatler kabine açıklamasındaydı. Kulislerin haftalardır konuştuğu, hatta bazı listelerin basında da yer aldığı kabine değişikliği, beklenin aksine gerçekleşmedi.

AK PARTİ'DEN KABİNE AÇIKLAMASI

Kongre sonrası gerçekleştirilen AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sonrası kameralar karşısına geçen Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belirlediği MYK üyelerini açıklarken, kabine sorularını da yanıtladı. AK Parti Sözcüsü Çelik, kabine değişikliği iddialarıyla ilgili, "Kabine değişikliği Cumhurbaşkanımızın takdirinde bir konu. Bu tip durumlardaki bütün tahminler boşa çıkar. Ne zaman yapılacağı nasıl yapılacağı Cumhurbaşkanımızın takdirindedir. Listelerin uydurulmuş olduğunu görmüşsünüzdür." dedi.

"KABİNE BUGÜN AÇIKLANACAK"

Türkiye'nin gözü kulağı kabine değişikliği haberlerindeyken, Hürriyet gazetesinden Abdulkadir Selvi bugünkü yazısında flaş bir iddia ortaya attı ve kabinenin bugün açıklanabileceğini söyledi. Bakanlarda değişim olması da beklenirken, kongreden sonra bazı isimlerin konuşulduğu da aktarıldı.

 

Abdulkadir Selvi'nin yazısının tamamı için...

Etiketler kabine revizyonu kabine yeni bakanlar abdulkadir selvi hürriyet cumhurbaşkanlığı recep tayyip erdoğan
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