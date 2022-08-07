''AK Parti'ye geçeceği'' iddia edilen isimden ilk açıklama

AK Parti'ye katılacağı iddia edilen bağımsız milletvekili Mehmet Ali Çelebi, eleştirileri “PKK-FETÖ hesaplarının kudurması hayra alamet” diye yorumladı. Durumun ‘egemenlik mücadelesi’ olduğunu söyledi.

Çelebi’nin AK Parti’ye geçeceğine dair iddiayı gazeteci Barış Yarkadaş duyurmuş, Çelebi’nin bunun ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı ve cumhur ittifakını öven açıklamaları iddiayı desteklemişti. Çelebi yorumları kapatsa binlerce sosyal medya kullanıcısı buna tepkilerini paylaştı.

Çelebi bunun üzerine eleştirileri ‘PKK-FETÖ’ye bağlayarak “PKK-FETÖ hesaplarının kudurması hayra alamet! Dostların nezaket içindeki eleştirileri baş tacı. Durum egemenlik mücadelesidir zamanla anlaşılacaktır” dedi.

Halk TV’den İsmail Saymaz da Çelebi’nin AK Parti’ye geçeceği iddiasını partili bir yetkiliye doğrulattığını söyledi. Buna göre Çelebi 14 Ağustos’ta, kuruluş yıl dönümünde partiye katılacak.