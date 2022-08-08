AK Parti'ye geçeceği iddia edilen Mehmet Ali Çelebi'den ilk açıklama geldi

Bağımsız İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, AK Parti'ye geçeceğine dair iddialarla ilgili sessizliğini bozdu.

CHP'den istifa ettikten sonra katıldığı Memleket Partisi'nden de istifa eden İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımda "Siyaseti bıraksam da Cumhur ittifakı derim!" demişti. Bu paylaşım çok konuşulurken Mehmet Ali Çelebi ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atılmıştı.

'ÇELEBİ, AK PARTİLİLERLE GÖRÜŞÜYOR'

Eski CHP milletvekili ve gazeteci Barış Yarkadaş, katıldığı televizyon programında "Artık AK Parti'de diyebilirsiniz" dediği Çelebi'nin AK Partili yetkililerle görüştüğü iddiasını dile getirdi.

AK PARTİ İDDİASINA SOSYAL MEDYADAN YANIT

Sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yapan Çelebi, AK Parti'ye katılacağı yönündeki iddiaları yalanladı. Çelebi paylaşımında şunları ifade etti:

"Bağımsız vekil olarak ülkemin çıkarlarını savunmaya devam edeceğim.

Söylediklerimin arkasındayım. Çok ciddi Egemenlik Mücadelesi veriyoruz. FETÖ-PKK mücadelesi kararlılıkla devam etmeli. Cumhur,bu konularda tutarlı.

Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti. Varolsun Yüce Türk Milleti!"