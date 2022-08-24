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  4. AK Parti'ye geçeceği iddia edilmişti; Teğmen Çelebi kararını verdi

AK Parti'ye geçeceği iddia edilmişti; Teğmen Çelebi kararını verdi

AK Parti'ye geçeceği iddia edilmişti; Teğmen Çelebi kararını verdi

Memleket Partisi'nden istifa eden ve AK Parti'ye geçeceği iddia edilen bağımsız milletvekili Mehmet Ali Çelebi sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Önce CHP sonra da Memleket Partisi'ndeki siyasi macerasının ardından şimdi de AKP'ye geçeceği konuşulan Mehmet Ali Çelebi'nin hangi partiye katılacağı merak konusu olurken, Çelebi yaptığı açıklama ile bağımsız olarak devam edeceğini açıklamıştı. 

Mehmet Ali Çelebi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 6’lı masanın bildirisini eleştirdi. Paylaşımında “Türkiye’de 2 ittifak var. Seçime de böyle gidilecektir. Açıklanan görüşlere ve eylemlere göre Cumhur, bu konuların genelinde daha net ve tutarlı” diyen Çelebi, Cumhur İttifakı’nı işaret etti.

AK Parti'ye geçeceği iddia edilmişti; Teğmen Çelebi kararını verdi

AK Parti'ye geçeceği iddia edilmişti; Teğmen Çelebi kararını verdi

Etiketler teğmen çelebi mehmet ali çelebi
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