AK Parti'ye geçecek mi ? CHP'li ismden dikkat çeken paylaşım

Son dönemde yayınlanan anketlere göre, AK Parti'nin oy oranının sürekli düşmesi sonucu, geçen günlerde, parti kurmayları bir araya gelmiş ve bir toplantı düzenlemişti.

Toplantının ardından, AK Parti'nin özellikle yerel seçimler sonrasında imajı ve gücünün farklı yöntemlerle onarılacağı konuşulmuştu.

Oda TV'de yer alan habere göre; AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan da hafta sonu yaptığı açıklamada, diğer partilerden 100´e yakın belediye başkanının AK Parti rozeti takacağını ifade ederek, "Her hafta 5 arkadaşımız, her partiden bir belediye başkanımız tören ile AK Parti´ye katılacak" demişti.

Bugün ise 5 belediye başkanı düzenlenen törenle AK Parti’ye katıldı. 2’si bağımsız, 1’i CHP’li, 1’i İYİ Parti’li, 1’i SP’li 5 belediye başkanına bugün törenle Erdoğan rozet taktı.

"ALTI OKLU ATATÜRK" GÖNDERMESİ

AK Parti'ye geçecek isimler arasında olduğu iddia edilen Tekirdağ'ın Ergene ilçesinin CHP'li belediye başkanı Rasim Yüksel ise dikkat çeken bir çıkış yaptı.

Daha önce de defalarca bu iddiayı yalanlamasına rağmen Yüksel'in ismi, AK Parti'ye geçecek başkanlar arasında geçiyordu.

Bugün, Ankara'da CHP Genel Merkezi'ni ziyaret eden Rasim Yüksel, ziyaret fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşarak, söz konusu iddialara bir yanıt vermiş oldu.

Çok sayıda vatandaşın etkileşimde bulunduğu paylaşıma, bir vatandaş da "yakasında altı ok olan Atatürk" fotoğrafı göndererek yanıt verdi. Kısa bir süre sonra Yüksel, paylaşılan Atatürk fotoğrafını alarak kendi profil fotoğrafı yaptı.

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel'in bu hareketi, söz konusu iddialara karşı bir yanıt olarak yorumlanırken, hareket, sosyal medyada çokça konuşuldu.