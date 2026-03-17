AK Parti'ye geçen belediye başkanından olay iddia: ''Özgür Özel eşime vekillik teklif etti''

31 Mart seçimlerinde CHP’den Göle Belediye Başkanı seçilen ancak geçtiğimiz aylarda AK Parti’ye katılan Gökhan Budak, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in eşini arayarak ''Eşiniz dik durmadı, ben sizi milletvekili adayı yapayım'' dediğini iddia etti.

Ardahan Göle Belediye Başkanı Gökhan Budak, CHP'den istifa edip AK Parti'ye geçiş sürecinin detaylarını açıkladı. Budak, "Mustafa Kemal Atatürk'ün kormuş olduğu bir partinin Genel Başkanı Özgür Özel'in eşimi arayıp 'Eşiniz dik durmadı. Siz gelin, ben sizi sonraki dönem milletvekili adayı yapayım' söylemi acaba toplumumuzca hoş karşılanır mı, ben bunu sadece toplumumuzun kararına bırakıyorum'' dedi.

CHP'den AK Parti'ye geçti

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP'den Göle Belediye Başkanı seçilen ancak geçtiğimiz Ekim ayında istifa ederek AK Parti'ye katılan Gökhan Budak, sessizliğini bozdu. AK Parti rozetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın taktığı Budak, CHP yönetimine ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne (ABB) yönelik eleştirilerde bulundu.

Budak, ''Kendilerini Göle'ye davet ettik ve geldiler. Göle'nin ağır kış şartlarını ve yaşam standartlarının ne kadar zor olduğunu kendilerine anlattık. Göle halkına sözler verildi. Araç desteği verileceği söylendi, yakıt desteği verileceği söylendi. Birçok belediyeden destek sözü aldık. Ancak ne hikmetse ne belediyelerden ne de genel merkezden herhangi bir karşılık alamadık. Verilen sözlere rağmen bir tane dahi destek sağlanmadı. Ve ben genel başkanı ziyaretimde, 'Taleplerin yerine getirilmedi mi' sorusuna 'Hayır getirilmedi' dedim. Genel muhasip Özgür Karabat ben burada bir söz vermedim diye bize cevap verince, moral bozukluğuna uğradım. Yani verilen sözlerin yerine getirilmediğini görünce çok üzüldüm ve bu süreçte partiden istifa kararını düşünme aşamasındaydım ve bu istifa kararını da gerçekleştirdim. İstifa süreci içerisinde de 2 tane genel başkan yardımcısı beni arayarak istifamı geri çekmem karşılığında gerekli araç gereç ihtiyaçlarımız konusunda gerekli desteği sağlayacaklarını söylemelerine rağmen ben bunu kabul etmeyerek istifamı gerçekleştirdim. Bu istifa sonucunda da herhangi bir partiye geçmeden Ardahan CHP Milletvekili Özgür Erdem İncesu Göle'yi ziyaretinde olmadık suçlamalarda bulunarak hakarete varan konuşmalarda bulunmuşlar. Şunu söylemek istiyorum; insanlar belli bir partiden seçilmiş olabilir. Buradan CHP seçmenine özellikle teşekkür ediyorum. Evet, seçildik ama sadece CHP seçmeni değil, AK Parti, Yeniden Refah Partisi, MHP ve İyi Parti seçmeninin oylarını da alarak seçimi kazandım. Ve seçim sürecinde nasıl bir özveride bulunduğumu Göle halkı çok iyi biliyor'' dedi.

Budak, "Özgür Erdem İncesu'ya buradan seslenmek istiyorum: Seçim kazanıldıktan sonra acaba kaç defa Göle ilçesini ziyaret ettiniz ve kaç defa da hangi köylere gittik. Öyle Ankara'dan ahkâm kesmek kolay. Buradan gelip halkın içerisinde olmak lazım, halka dokunmak lazım. Bizim ne kadar zor şartlarda yaşadığımızı insanların görmesi lazım. Eksi 43-45 derece soğukta yaşıyoruz ve ayrıyeten de bir buçuk metre kar var. Parti değiştikten sonra da Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti üst düzey yöneticileri ve Cumhurbaşkanımız gerekli desteği veriyorlar. Bununla ilgili de AK Parti'nin parti disiplininin ne kadar iyi olduğunu gördüm'' dedi.

Göle'nin ağır kış şartları ve sokak hayvanları sorunu için Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden destek istediğini belirten Budak, karşılaştığı muameleyi "içime oturan bir olay" diyerek paylaştı: Budak, "Kardeş belediyemiz olan Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı'nın yanına gittim. Sokak hayvanları için ilaç ve aparat istedim. Bana kendi kullandıkları, üzerinde hayvan kıllarının olduğu eski bir aparatı verdiler; 'Bunu al götür' dediler. Bana ve Göle halkına bunu layık gördüler'' dedi.

Türkiye İlber Hoca'sını son yolculuğuna uğurladı! Fatih Camii Haziresi'ne defnedildi
Türkiye İlber Hoca'sını son yolculuğuna uğurladı! Fatih Camii Haziresi'ne defnedildi
Antalya'da kaymakamlık binasında silah sesleri! Kendini odaya kilitledi
Antalya'da kaymakamlık binasında silah sesleri! Kendini odaya kilitledi
72 yaşında hurda toplayarak yaşamını sürdüren Ümmi teyze tek hamlesiyle Türkiye'nin en zengini oldu!
72 yaşında hurda toplayarak yaşamını sürdüren Ümmi teyze tek hamlesiyle Türkiye'nin en zengini oldu!
Bakan Çiftçi kafa karıştıran multimedya yasağının detaylarını anlattı
Bakan Çiftçi kafa karıştıran multimedya yasağının detaylarını anlattı
Bankaların 0 faizli kredilerinde rekor: Faizsiz krediler 150 bin TL'ye ulaştı!
Bankaların 0 faizli kredilerinde rekor: Faizsiz krediler 150 bin TL'ye ulaştı!
İstanbul'da büyük elektrik kesintisi: 23 ilçe etkilenecek
İstanbul'da büyük elektrik kesintisi: 23 ilçe etkilenecek
Yalancı bahara veda edin... Yağışlar geri geliyor; bayram tatilinin hava durumu belli oldu
Yalancı bahara veda edin... Yağışlar geri geliyor; bayram tatilinin hava durumu belli oldu
Altın fiyatlarındaki düşüş büyük yükselişin habercisi mi?
Altın fiyatlarındaki düşüş büyük yükselişin habercisi mi?
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İzmir'deki taksici cinayetinde kan donduran görüntüler İzmir'deki taksici cinayetinde kan donduran görüntüler Evinde su sandığı sıvıyı içen adam hayatını kaybetti Evinde su sandığı sıvıyı içen adam hayatını kaybetti Minik çocuğun 7 yıllık esareti çöp evde bitmişti... Adını bile yanlış biliyormuş Minik çocuğun 7 yıllık esareti çöp evde bitmişti... Adını bile yanlış biliyormuş Hakimle tartıştığı için hapse atılan sanık karara itiraz edip tazminat kazandı! Hakimle tartıştığı için hapse atılan sanık karara itiraz edip tazminat kazandı! Yalancı bahara veda edin... Yağışlar geri geliyor; bayram tatilinin hava durumu belli oldu Yalancı bahara veda edin... Yağışlar geri geliyor; bayram tatilinin hava durumu belli oldu Sokak ortasındaki silahlı kavgada, yoldan geçen bir genç kız vurularak öldü! Sokak ortasındaki silahlı kavgada, yoldan geçen bir genç kız vurularak öldü! Bayramda yola çıkacaklar dikkat! Emniyet sabit radarların yerlerini tek tek açıkladı Bayramda yola çıkacaklar dikkat! Emniyet sabit radarların yerlerini tek tek açıkladı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş hakkında olay iddia: Resti çekti, masaya yumruğunu vurdu Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş hakkında olay iddia: Resti çekti, masaya yumruğunu vurdu Akaryakıt fiyatlarına bir savaş zammı daha: Koşun depoları fulleyin! Akaryakıt fiyatlarına bir savaş zammı daha: Koşun depoları fulleyin! Bu görüntüleri izlerken donabilirsiniz: Karadeniz'in buz gibi sularına meydan okudu Bu görüntüleri izlerken donabilirsiniz: Karadeniz'in buz gibi sularına meydan okudu
Vurup yaralı halde bırakmışlar... Türkiye'nin en eşsiz canlılarından biri bu halde görüntülendi Vurup yaralı halde bırakmışlar... Türkiye'nin en eşsiz canlılarından biri bu halde görüntülendi Ekrem İmamoğlu aday olamazsa kim olmalı anketinde sürpriz isim! Ekrem İmamoğlu aday olamazsa kim olmalı anketinde sürpriz isim! Tepkilerin odağındaki dizinin ipi çekildi: Erken final kararı verildi! Tepkilerin odağındaki dizinin ipi çekildi: Erken final kararı verildi! 72 yaşında hurda toplayarak yaşamını sürdüren Ümmi teyze tek hamlesiyle Türkiye'nin en zengini oldu! 72 yaşında hurda toplayarak yaşamını sürdüren Ümmi teyze tek hamlesiyle Türkiye'nin en zengini oldu! AYM'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararnamesine fren AYM'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararnamesine fren Gençlerin istinat duvarı üstündeki sohbeti feci bitti! Gençlerin istinat duvarı üstündeki sohbeti feci bitti! Füzeler hastaneyi vurdu! Bu savaş değil, bir katliam! Füzeler hastaneyi vurdu! Bu savaş değil, bir katliam! Fatih Altaylı beynindeki tümör nedeniyle ameliyata alındı Fatih Altaylı beynindeki tümör nedeniyle ameliyata alındı Bankaların 0 faizli kredilerinde rekor: Faizsiz krediler 150 bin TL'ye ulaştı! Bankaların 0 faizli kredilerinde rekor: Faizsiz krediler 150 bin TL'ye ulaştı!