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AK Parti'ye katılacak ilk isim belli oldu: ''Yuvama dönüyorum''

AK Parti'ye katılacak ilk isim belli oldu: ''Yuvama dönüyorum''
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15 belediye başkanıyla, 2 milletvekilinin bugün AK Parti'ye katılacağı açıklanmıştı. AK Parti'ye katılacak olan milletvekillerinden ilki İYİ Parti eski İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz

AK Parti’nin bugün gerçekleştireceği yıldönümü kutlamasında bazı yeni isimlerin partiye katılacağı öğrenildi. 

Bu isimlerden biri de 14 Mayıs seçimlerinde İYİ Parti'den İstanbul milletvekili seçilen Seyithan İzsiz.

Habertürk'e konuşan İzsiz, "Yeniden yuvama dönüyorum. Ben zaten AK Partili idim. 2003'ten bu yana tüm kademelerinde çalıştım. En son İBB belediye meclis üyesi olarak bırakmıştım. Son seçimde İYİ Parti'nin kurucu genel başkanı Sayın Meral Akşener'in ısrarı üzerine İYİ Parti listelerinden Meclis'e girdim" dedi.

İYİ Parti'nin merkezde konumlanamadığını belirten İzsiz, "Şüphesiz amacımız İYİ Parti'nin merkezde konumlanacak bir konuma gelebilmesiydi. Fakat geçen sürede bunun mümkün olamayacağı kanaati hasıl oldu. İstifamdan sonra yuvamızdan davet söz konusu oldu. Bundan sonra ailemizin içinde memlekete hizmet yolculuğuna devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Etiketler Seyithan İzsiz ak parti iyi parti milletvekili
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