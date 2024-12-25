''AK Parti'ye katılacak milletvekilleri belli oldu'' iddiası

Gelecek Partili çok sayıda milletvekilinin AK Parti'ye geçeceğine dair iddialar Ankara kulislerinde konuşulmaya devam ederken, bugün partisinden istifa edip AK Parti'ye geçecek olan vekillerin hepsinin de CHP listelerinden seçimlere girerek milletvekili seçilen isimler olduğu öne sürüldü.ş

Muhalefet partilerinden AK Parti'ye geçişler devam ediyor. Alınan bilgilere göre, 12 belediye başkanının yanı sıra Gelecek Partisi'nden 4 milletvekilinin daha AK Parti'ye katılacağı ifade ediliyor.

Söz konusu siyasetçilerin, bugün gerçekleştirilecek AK Parti Grup Toplantısı'nda veya şubat ayında düzenlenmesi planlanan büyük kongrede partiye katılacakları iddia ediliyor.

AK Parti'ye katılacak isimlere parti rozetlerinin, bizzat AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takılacağı belirtiliyor.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu “Cumhurbaşkanı çağırırsa geri dönerim” demiş ve “Büyük bir toparlanma hareketine ihtiyaç var. Ben o harekete destek vermeye hazırım’’ ifadelerini kullanarak AK Parti’ye dönüş sinyallerini vermişti.

Dün ise Gelecek Partisi Ankara Milletvekili, eski AK Parti Ankara İl Başkanı Nedim Yamalı partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Yamalı’nın uzun bir süredir kulislerde AK Parti’ye geçeceği iddia ediliyordu.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, Yamalı’nın istifası AK Parti’ye geçiş iddialarını kuvvetlendirdi.

Nedim Yamalı ile birlikte AK Parti'ye katılacak isimlerden bir diğerinin ise Gelecek Partisi İstanbul Milletvekili Selim Temurci olduğu konuşuluyor.

Önümüzdeki günlerde İYİ Partili bazı isimlerin de AK Parti’ye geçeceği, görüşmelerin sürdüğü kulislerde konuşuluyor....

SAADET - GELECEK PARTİSİ GRUBU DA DÜŞECEK

Bu arada, Nedim Yamalı’nın partisinden istifa etmesiyle birlikte, TBMM’de 20 milletvekili bulunan Saadet-Gelecek Grubu’nun sandalye sayısı 19’a düştü.

Yamalı’nın istifa dilekçesinin TBMM Başkanlığı tarafından işleme alınması durumunda, Saadet-Gelecek Partisi’nin Meclis grubu statüsü de sona erecek.

Meclis içtüzüğüne göre, bir siyasi partinin Meclis’te grup kurabilmesi için en az 20 milletvekiline sahip olması gerekiyor.