  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. AK Parti'ye katılacak milletvekilleri belli oldu! İşte o isimler...

''AK Parti'ye katılacak milletvekilleri belli oldu'' iddiası

''AK Parti'ye katılacak milletvekilleri belli oldu'' iddiası
Güncelleme:

Gelecek Partili çok sayıda milletvekilinin AK Parti'ye geçeceğine dair iddialar Ankara kulislerinde konuşulmaya devam ederken, bugün partisinden istifa edip AK Parti'ye geçecek olan vekillerin hepsinin de CHP listelerinden seçimlere girerek milletvekili seçilen isimler olduğu öne sürüldü.ş

Muhalefet partilerinden AK Parti'ye geçişler devam ediyor. Alınan bilgilere göre, 12 belediye başkanının yanı sıra Gelecek Partisi'nden 4 milletvekilinin daha AK Parti'ye katılacağı ifade ediliyor.

Söz konusu siyasetçilerin, bugün gerçekleştirilecek AK Parti Grup Toplantısı'nda veya şubat ayında düzenlenmesi planlanan büyük kongrede partiye katılacakları iddia ediliyor.

AK Parti'ye katılacak isimlere parti rozetlerinin, bizzat AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takılacağı belirtiliyor.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu “Cumhurbaşkanı çağırırsa geri dönerim” demiş ve “Büyük bir toparlanma hareketine ihtiyaç var. Ben o harekete destek vermeye hazırım’’ ifadelerini kullanarak AK Parti’ye dönüş sinyallerini vermişti.

Dün ise Gelecek Partisi Ankara Milletvekili, eski AK Parti Ankara İl Başkanı Nedim Yamalı partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Yamalı’nın uzun bir süredir kulislerde AK Parti’ye geçeceği iddia ediliyordu.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, Yamalı’nın istifası AK Parti’ye geçiş iddialarını kuvvetlendirdi.

Nedim Yamalı ile birlikte AK Parti'ye katılacak isimlerden bir diğerinin ise Gelecek Partisi İstanbul Milletvekili Selim Temurci olduğu konuşuluyor.

Önümüzdeki günlerde İYİ Partili bazı isimlerin de AK Parti’ye geçeceği, görüşmelerin sürdüğü kulislerde konuşuluyor....

SAADET - GELECEK PARTİSİ GRUBU DA DÜŞECEK

Bu arada, Nedim Yamalı’nın partisinden istifa etmesiyle birlikte, TBMM’de 20 milletvekili bulunan Saadet-Gelecek Grubu’nun sandalye sayısı 19’a düştü.

Yamalı’nın istifa dilekçesinin TBMM Başkanlığı tarafından işleme alınması durumunda, Saadet-Gelecek Partisi’nin Meclis grubu statüsü de sona erecek.

Meclis içtüzüğüne göre, bir siyasi partinin Meclis’te grup kurabilmesi için en az 20 milletvekiline sahip olması gerekiyor.

Etiketler gelecke partisi CHP recep tayyip erdoğan transfer milletvekili gelecek partili milletvekilleri
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Türkiye'nin en uzun süren tapu davasından karar çıktı Türkiye'nin en uzun süren tapu davasından karar çıktı Gelin Evi yarışmacısından asgari ücret zammı depremine ara verdiren hamle Gelin Evi yarışmacısından asgari ücret zammı depremine ara verdiren hamle Ambulans düşmanı iş başında: 74'üncü kez ambulansa saldırdı Ambulans düşmanı iş başında: 74'üncü kez ambulansa saldırdı Kamuda iş hayali kuranlara müjde: Bakanlıkların personel alım ilanlar açıldı Kamuda iş hayali kuranlara müjde: Bakanlıkların personel alım ilanlar açıldı İstanbul'da korkutan patlama: Bir apartmanın duvarı yıkıldı İstanbul'da korkutan patlama: Bir apartmanın duvarı yıkıldı Muğla'da düşen ambulans helikopterde fatura pilota kesildi Muğla'da düşen ambulans helikopterde fatura pilota kesildi Bankalarda para yatırma işlemlerine ''paranın kaynağı'' zorunluluğu başlıyor Bankalarda para yatırma işlemlerine ''paranın kaynağı'' zorunluluğu başlıyor Sürekli arıza yapan 0 km motosikletini bayinin önünde ateşe verdi Sürekli arıza yapan 0 km motosikletini bayinin önünde ateşe verdi Üç kuruşluk asgari ücret zammı sonrası uzman isim 2025 emekli maaş zammını açıkladı Üç kuruşluk asgari ücret zammı sonrası uzman isim 2025 emekli maaş zammını açıkladı Yılbaşı öncesi alkollü içkilere dev zam! Erdoğan imzaladı, Resmi Gazete'de yayımlandı... Yılbaşı öncesi alkollü içkilere dev zam! Erdoğan imzaladı, Resmi Gazete'de yayımlandı...
Beklentinin altında kalan asgari ücret için ekonomistler ne dedi Beklentinin altında kalan asgari ücret için ekonomistler ne dedi Yağışlar Türkiye'yi sardı... Meteoroloji'den çok sayıda il için gök gürültülü sağanak uyarısı Yağışlar Türkiye'yi sardı... Meteoroloji'den çok sayıda il için gök gürültülü sağanak uyarısı Yüzde 30'luk zam sonrası bakanlıktan işletmelere asgari ücret uyarısı Yüzde 30'luk zam sonrası bakanlıktan işletmelere asgari ücret uyarısı Ankara'da 3.2 büyüklüğünde deprem Ankara'da 3.2 büyüklüğünde deprem Mine Tugay kendisini eleştiren takipçilerine tek tek tepki gösterdi Mine Tugay kendisini eleştiren takipçilerine tek tek tepki gösterdi Kazakistan'da yolcu uçağı düştü... Kaza anı kamerada! Kazakistan'da yolcu uçağı düştü... Kaza anı kamerada! Üç kuruşluk asgari ücret zammını A Haber bile beğenmedi! Üç kuruşluk asgari ücret zammını A Haber bile beğenmedi! Okul servisi ile tır çarpıştı... 8 öğrencinin durumu ağır ağır Okul servisi ile tır çarpıştı... 8 öğrencinin durumu ağır ağır tv100’de deprem: Gürkan Hacır ve Barış Yarkadaş’la yollar ayrıldı tv100’de deprem: Gürkan Hacır ve Barış Yarkadaş’la yollar ayrıldı