AK Parti'ye kötü haber! AK Partili belediye başkanı görevden alınacak

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, AK Partili Ceylanpınar Belediye Başkanı Abdullah Aksak’ın yarın Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından görevden alınacağını öne sürdü.

Sarıkaya’nın iddiasına göre, Aksak 18 yaş altındayken ruhsatsız silah bulundurmaktan dolayı 1 yıldan fazla hapis cezasına çarptırıldı. O dönemde davaya çocuk mahkemesinin baktığını, dolayısıyla dosyada gizlilik kararı olduğunu belirten Sarıkaya, dosyaya Ceylanpınar Eski Belediye Başkanı olan ama AK Parti’den aday gösterilmeyince 31 Mart’ta Demokrat Parti’den aday olan Menderes Atilla’nın ulaştığını yazdı.

Sarıkaya’nın AK Partili kaynaklarına dayandırdığı bilgiye göre, Atilla dosyayı YSK’ye iletti ve YSK de yarın toplanarak Aksak’ın görevden düşürülmesi yönünde karar verecek. Belediye Yasası’nın 44 ve 45. maddelerine göre yeni belediye başkanını belediye meclisi seçecek.