AK Parti'ye soğuk duş ! Ankara'nın 14 ilçesindeki itiraz reddedildi !

Türkiye yerel seçimleri geride bıraktı. Ankara'da resmi olmayan sonuçlara göre Millet İttifakı'nın CHP'li Adayı Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.

AK Parti'nin itirazları sonucu bazı bölgelerde yeniden sayım yapıldı.

Ankara'da yaşanan son gelişmeyi CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer duyurdu. Taşcıer, Ankara İl Seçim Kurulu'nun AK Parti'nin kalan 14 ilçedeki itirazlarını reddettiğini açıkladı.

Taşcıer şu ifadeleri kullandı:

"Genel Başkan Yardımcımız Muharrem Erkek ile süreci takip ediyoruz. Ankara İl Seçim Kurulu AKP’nin kalan 14 ilçede geçersiz oyların yeniden sayımı itirazını REDDETTİ. YSK’nın geçmiş uygulamasına göre, Mansur Yavaş’ın mazbatası takdim edilmelidir."

Ankara için yeni açıklama; son sonuçlar geldi

YAVAŞ’TAN BELEDİYE ÇALIŞANLARINA UYARI

Mansur Yavaş ise sosyal medya hesabından uyarılarda bulundu. Yavaş şu ifadeleri kullandı:

“1 Nisan 2019 tarihinden itibaren Ankara Büyükşehir Belediyesinde rutin işler haricinde yapılan işe adam alımı, kiralama, bankadan kredi çekme vs gibi işlemlerin tümünün belediye ve 3. şahıslar yönünden hükümsüz olacağını şimdiden duyuruyorum.

Bir kamu görevini vekaleten yürüten veya süresi biten ancak yeni atanan veya seçilen kamu görevlisinin görevine başlamadığı süre içinde, yeni seçilen kişi göreve başlayıncaya kadar görevi vekaleten yürüten kamu görevlileri, sadece ‘Gündelik Cari İşleri’ yürütebilirler.

Sadece, Kamu hizmetinin sürekliliği gereği, kamu hizmetini sürdürebilecek şekilde satın alma, satış, ödeme ve harcama yaparlar. Asla yeni personel işe almazlar, yeni ihale yapamazlar, yeni harcama yapamazlar.

Aksine davranışların cezai ve hukuki sorumluluk doğuracağı bilinmelidir.”