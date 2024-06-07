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AK Parti'yi karıştıracak çıkış: ''Değişim tepeden başlamalı''

AK Parti'yi karıştıracak çıkış: ''Değişim tepeden başlamalı''
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AK Parti'de değişim tartışmaları devam ederken Mehmet Metiner'den dikkat çeken bir çıkış geldi. Metiner, ''Değişim tepeden başlamalı'' ifadelerini kullandı.

AK Parti'de 31 Mart seçimlerinin ardından başlayan değişim tartışmaları sürüyor. Değişim tartışmalarına yönelik bir değerlendirme de eski AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner'den geldi. Metiner, değişimin tepeden başlaması gerektiğini belirterek "Tepede değişim olmadan altta yapılacak hiçbir değişim şifa olmaz" dedi.

Metiner'in paylaşımı şöyle: 

"AK Parti’de de değişim tepeden başlamalı. Tepede değişim olmadan altta yapılacak hiç bir değişim sadre şifa olmaz. O yüzden genel merkez yönetiminin belirleneceği kongre öncesinde yapılacak alttaki teşkilat değişimleri yeni kırgınlıkların veya savrulmaların önünü açmaktan öte bir sonuç doğurmaz."

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Etiketler ak parti mehmet metiner değişim
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