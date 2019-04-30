AK Partlili başkan MHP'li çalışanları temizlik görevlisi yaptı

Yerel seçimlerde MHP’den AK Parti’ye geçen Kastamonu’nun Bozkurt ve İnebolu ilçelerinde belediye başkanları, belediyede çalışan Ülkü Ocakları ilçe başkanlarını temizlik görevlisi yaptı. MHP İl Başkanı, "Bizim dalımızı kıranın, ağacını kökünden söker atarız" diye konuştu.

Yeniçağ gazetesinden Fatih Ergin'in haberine göre, konu ile ilgili bir açıklama yapan MHP Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın, AK Partili belediye başkanlarına tepki gösterdi.

Aydın, şunları söyledi:

“Bozkurt ve İnebolu Belediye başkanlarını uyarmak istiyoruz. Ülkü Ocakları başkanlarımızı çöpe verdiler. Bizim asabımızı bozmayın. Beni böyle konuşmak zorunda bırakmayın. Bizim dalımızı kıranın, ağacını kökünden söker atarız. Haberiniz olsun."