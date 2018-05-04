En yüksek rütbeli darbeci generalin cezası belli oldu
En yüksek rütbeli darbeci generalin cezası belli oldu
ÖSYM'den ALES'e girecek adaylara kritik uyarı
ÖSYM'den ALES'e girecek adaylara kritik uyarı
15 bin genç Avrupa'yı bedava gezecek
15 bin genç Avrupa'yı bedava gezecek
Twitter kullananlar dikkat: Şifrenizi hemen değiştirin !
Twitter kullananlar dikkat: Şifrenizi hemen değiştirin !
Çifte maaş hayali gerçek oldu ! Ay başı çifte maaş yatacak
Çifte maaş hayali gerçek oldu ! Ay başı çifte maaş yatacak
CHP'nin adayı resmen belli oldu: Muharrem İnce
CHP'nin adayı resmen belli oldu: Muharrem İnce
AK Parti'de yeniden aday olmayacak isimler belli oldu
AK Parti'de yeniden aday olmayacak isimler belli oldu
Yaz alarmı verildi ! İşte doğru güneş gözlüğü alma kılavuzu
Yaz alarmı verildi ! İşte doğru güneş gözlüğü alma kılavuzu
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. 04 Mayıs 2018 10:45

Akar ve Kalın'ın Gül ziyaretiyle ilgili sürpriz ayrıntı

Genelkurmay Başkanı Akar ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'ın, Abdullah Gül'e yaptıkları ziyaretle ilgili yeni bir ayrıntı ortaya çıktı.

Akar ve Kalın'ın Gül ziyaretiyle ilgili sürpriz ayrıntı
A+ A-

Edinilen bilgiye göre Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, 24 Nisan 2018’de İstanbul’da 3. Kolordu Karargahı’nı ziyaret etmesinin ardından Abdullah Gül’ü de ziyaret etti. Görüşmenin, Gül’ün 3. Kolordu Karargahı’nın bitişiğinde bulunan ofisinde gerçekleştiği belirtiliyor.

Ziyarette o sırada İstanbul’da bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın da hazır bulunduğu bilgisi edinildi.

Kaynaklar, söz konusu görüşmenin, basında yer alan bazı iddiaların aksine, 11. Cumhurbaşkanı Gül’ün evinde değil, ofisinde gerçekleştiğine belirttiler. Nezaket ziyaretiyle ilgili olarak ileri sürülen baskı, tehdit ve şantaj şeklindeki iddiaların, gerçekle hiçbir alakası bulunmadığı ifade edildi.

Abdullah Gül'ün eniştesi açıkladı: Bağımsız aday olacaktıAbdullah Gül'ün eniştesi açıkladı: Bağımsız aday olacaktı

 

Milliyet

hulusi akar , abdullah gül
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM