Akın: ''Halkımızı AKP’nin elektiriği çarpıyor''

CHP Balıkesir Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Ahmet Akın elektrik faturalarının kamusal bir hizmet olduğuna dikkat çekerek, elektrik faturalarına eklenen bedellerin vatandaşın refah seviyesini azaltmayacak, hakkaniyete uygun bir şekilde düzenlenmesi gerektiğine yönelik açıklamada bulundu. Akın’ın açıklaması şu şekilde;

‘‘Elektrik enerjisi kamusal bir hizmettir yani vatandaşların yararlanması için vardır, vatandaşın parasından yararlanmak için değil.

TETAŞ’ın kayıp ve kaçak enerji için dağıtım şirketlerine yapacağı satışlarda getirdiği fiyat indiriminin yurttaşlara yansıtılmıyor. Bunun yanı sıra elektrik faturalarından kesilen TRT payı Üretim Reformu ile birlikte sanayiciler için kaldırılırken, vatandaş ödemeye devam edecek. Vatandaşa yüklenen faturalara zaten yeteri kadar ek yapılıyorken bir de TRT payı sadece vatandaşın cebinden karşılanacak. Elektrik faturalarının sadece %51 Tüketim bedeli, %14,1 Kayıp Kaçak Bedeli, %10,3 Dağıtım Bedeli, %2,4 İletim Bedeli; vergiler de eklenince %1,8 EPDK, %1 Enerji Fonu, %2 TRT Payı, %5 ETV ,%18 KDV hakkaniyet ilkesine aykırı bir sonuç ortaya çıkmaktadır.

Ayın sonunu zor getiren vatandaşlarımıza bir de Kayıp Kaçak Bedeli, Dağıtım bedeli, İletim Bedeli gibi ekstra paralar yüklenerek vatandaşın refahında kayıplara neden olmaktadır. Alım gücü düşen vatandaşlarımız, gelirlerinin önemli bir kısmını faturalara ayırmak zorunda kalıyorlar. Enflasyon yüzünden artan gıda fiyatlarıyla pazardan, marketten eli boş dönen vatandaşın cebi ek bedellerle daha da boşaltılıyor. Elektrik tarifeleri vatandaşın yaşam standartları düşünülerek yeniden belirlenmeli.

Elektrik kullanıcılarına yaşatılan mağduriyetlere son verilmelidir, elektrik tarifeleri vatandaş dostu olarak yeniden düzenlenmelidir.’’