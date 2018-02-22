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  4. 22 Şubat 2018 13:43

Akın: Şeker fabrikaları ulusal değerlerimizdir

CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet AKIN, şeker fabrikalarının satışa çıkarılması hakkında yazılı açıklama yaptı.

Akın: Şeker fabrikaları ulusal değerlerimizdir
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Akın, şeker pancarında uygulanan kotadan dolayı çiftçi, istediği kadar üretim yapamazken, ABD'nin gıda devi Cargill’in Türkiye'de artık kotasız üretim yapabileceğini bunun iktisadi olarak zararları olduğu kadar, halkın sağlığını tehdit ettiğini söyledi. Akın’ın açıklaması şu şekilde;

İktidara geldikleri günden bugüne milli servetlerimizi özelleştirmekten geri durmayan AKP hükümeti şimdi de Cumhuriyet tarihinin ilk fabrikalarını bünyesinde barındıran 14 şeker fabrikasını satışa çıkardı.

AKP azılı neo-liberal politikalarıyla yokluklar içinde kurulan, Cumhuriyetimizin en büyük kazanımı Şeker Fabrikaları’nı özel sektöre peşkeş çekmek istemektedir.  Bu devletin ulusal servetleri olan şeker fabrikaları on binlerce şeker pancarı üreticisine büyük zarar verecektir. Sadece üreticiye değil; fabrika çalışanlarından tutun da üretim ilişkisi içerisinde olan herkese bu durumdan olumsuz etkilenecek.

Kurulu olan milli servetlerimizi satışa çıkardığı gibi alım garantileriyle çocuklarımızın geleceğini de ipotek altına alan iktidar, şimdi de şeker pancarı üretimini bitirerek nişasta bazlı şekerin önünü açmak istiyor. Şeker pancarında uygulanan kotadan dolayı çiftçi, istediği kadar üretim yapamazken, ABD'nin gıda devi Cargill’in Türkiye'de artık kotasız üretim yapabileceğini bunun ekonomik olarak zararları olduğu kadar, halkın sağlığını tehdit edecek.

AKP’nin ne ulusal servetlerimizi hoyratça peşkeş çekmesine ne de halkımızın sağlığıyla oynamasına izin vermeyeceğiz.

chp , ahmet akın
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