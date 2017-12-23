Akın yurt dışında CHP’yi temsil edecek

TBMM Dışişleri Komisyon Üyeleri’nden oluşan heyette Cumhuriyet Halk Partisi adına Ahmet AKIN da yer alacak.

25-28 Aralık tarihleri arasında gerçekleşecek olan heyette şu isimler yer alıyor, Dışişleri Komisyon Başkanı Volkan BOZKIR( AKP İstanbul Milletvekili), Hasan KARAL( AKP Rize Milletvekili), Fevzi ŞANVERDİ(AKP Hatay Milletvekili), Ahmet AKIN( CHP Balıkesir Milletvekili), Mehmet GÜNAL (MHP Antalya Milletvekili).

Görüşme programı Türkiye Cezayir Büyükelçiliği tarafından belirleneceğinden henüz kamuoyu ile paylaşılmadı fakat üst düzey görüşmeler gerçekleşeceği bildirildi. Cezayir Başbakanlığı ve Meclis Başkanlığı ile temaslarda bulunulacağı bilgisi verildi.