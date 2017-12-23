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  4. 23 Aralık 2017 18:30

Akın yurt dışında CHP’yi temsil edecek

CHP Balıkesir Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Ahmet Akın, Cezayir’e üst düzey diplomatik görüşmeler yapmak üzere görevlendirildi.

Akın yurt dışında CHP’yi temsil edecek
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TBMM Dışişleri Komisyon Üyeleri’nden oluşan heyette Cumhuriyet Halk Partisi adına Ahmet AKIN da yer alacak.

25-28 Aralık tarihleri arasında gerçekleşecek olan heyette şu isimler yer alıyor, Dışişleri Komisyon Başkanı Volkan BOZKIR( AKP İstanbul Milletvekili), Hasan KARAL( AKP Rize Milletvekili), Fevzi ŞANVERDİ(AKP Hatay Milletvekili), Ahmet AKIN( CHP Balıkesir Milletvekili), Mehmet GÜNAL (MHP Antalya Milletvekili).

Görüşme programı Türkiye Cezayir Büyükelçiliği tarafından belirleneceğinden henüz kamuoyu ile paylaşılmadı fakat üst düzey görüşmeler gerçekleşeceği bildirildi.  Cezayir Başbakanlığı ve Meclis Başkanlığı ile temaslarda bulunulacağı bilgisi verildi.

 

ahmet akın
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