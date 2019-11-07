Aksaray'daki yuhalama skandalına AK Parti'den ilk açıklama

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Aksaray'da Mehmetçik İlkokulu'nda eğitim gören otizmli öğrencilerin sınıflarının kapatılmasını isteyen velilerin okulun çıkış saatinde çocukları yuhaladığı görüntülere ilişkin açıklama yaptı: Çelik; "Otizmli çocuklarımızı ve ailelerini inciten olayı hassasiyetle takip ediyoruz" dedi.

Aksaray'da bulunan Merkez Mehmetçik İlkokulu'nda veliler, okulda eğitim gören otizmli öğrencilere ait sınıfların kapatılmasını talep etti. İddiaya göre, okulun çıkış saatinde bir araya gelen veliler, otizmli çocukları yuhaladı. Yaşanan bu utandıran olay ise büyük tepkiye neden oldu.

'BU NASIL BİR KANDIRMACA?'

Otizmli bir öğrencinin velisi ise yaşananlara isyan etti. Veli, "Bu nasıl bir kandırmacadır, normal öğrencilerin gönderilmesi mümkün mü?" diye sordu ve şunları söyledi:

"Oraya normal çocuklarının ellerinden tutup 'Otizmli çocukları istemiyoruz' diyerek slogan atan ailelere sormak istiyorum; o çocuklar sizin çocuklarınız olsaydı ne yapacaktınız? Hiç düşündünüz mü siz orada toplanıp, eylem yaparken içerideki otizmli çocuklar ne düşündü?"

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULACAK

İstanbul Otizm Gönüllüleri Derneği, Aksaray ili Mehmetçik İlkokulu'nda otizmli çocukların eğitim almasını protesto eden velilere ilişkin bir açıklama yayınladı. Dernek, duruma sebebiyet verenler hakkında suç duyurusunda bulunacağını belirtti.

Vicdanları yuhaladılar! Okulda otizmli öğrenci protestosu