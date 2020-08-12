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  4. 12 Ağustos 2020 16:43

Akşener, Ali Babacan'ı ziyaret etti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan'a ''hayırlı olsun'' ziyaretinde bulundu.

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DEVA Partisi Genel Merkezi'nde gerçekleşen ziyarette, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcıları Koray Aydın ve Berna Sukas, Genel Sekreter Uğur Poyraz da bulundu. Yaklaşık 1.5 saat süren görüşme sonrası iki lider ortak basın toplantısı düzenledi. Babacan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Kendisine özellikle bu nazik ziyareti için çok teşekkür ediyorum. Heyetler halinde görüşmemizi yaptık. Her iki partiden de arkadaşlarımız bizlere eşlik etti. Öncelikle ben kendisine, partimizin teşkilatlanması, temel alanlardaki politika ve uygulamaları ile kısa bilgiler sundum. Daha sonra da ülkemizin meselelerini kısa kısa başlıklar halinde değerlendirdik" dedi.

Akşener ise DEVA Parti Genel Merkezi'nin, partilerinin genel merkezine komşu olduğunu söyleyerek, "Hayırlı olsun' ziyareti yaptık. Gelecek hafta da Gelecek Partisi'ne böyle bir ziyarette bulunacağız. DEVA Partisi'nin kuruluş aşamasından itibaren basın olarak hep bana 'nasıl karşılıyorsunuz?' diye soruldu. Ben de 'çok olumlu karşılıyorum, Allah yardımcıları olsun başarılar dilerim' demiştim" diye konuştu.

DHA

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