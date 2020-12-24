Akşener, Bahçeli'nin ''Evine dön'' çağrısını böyle ti'ye aldı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bugün yinelediği "Evine dön" çağrısına İyi Parti lideri Meral Akşener'den yanıt geldi. Akşener sosyal medya hesabında makam aracının içerisinde çekilmiş bir fotoğrafını "Genel Merkez'deki çalışmaları bitirdik, evime dönüyorum" notuyla paylaştı.



İYİ PARTİ'DEN AÇIKLAMA

İYİ Parti TBMM Grup Başkanı ve Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yönelik olarak "evine dön" çağrısına ilişkin şu açıklamayı yaptı:



"Biz siyasi partiyiz ve Türkiye'yi yönetme arzumuz var. Türkiye'yi yönetmeye yönelik projelerimiz, öngörülerimiz var. Millete 'bizi iktidara taşıyın' çağrımız var. 'Türkiye'nin sorunlarını şimdiden konuşalım çağrımız' var. Bu çağrımız hem Sayın Erdoğan'a hem Sayın Bahçeli'yedir. Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in, Sayın Kılıçdaroğlu ile birlikte 'Türkiye'nin sorunlarını konuşalım' çağrısı vardır. Bu çağrıyı gelsin, Sayın Erdoğan yapsın. Türkiye'nin iş, ekmek, eğitim, demokrasi ve hukuk sorununu çözelim. Bugün Türkiye'nin sorunlarını yönetebilmekten uzak bir irade vardır. Hiçkimse, hiçkimseye yön verme derdinde olmamalı. Bizim öyle bir derdimiz yok. Biz Türkiye'deki tüm siyasi aktörleri ciddiye alıyoruz."



BAHÇELİ'NİN EVİNE DÖN ÇAĞRISI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin İl Başkanları Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, İyi Parti lideri Meral Akşener’e ilişkin daha önceki, ‘Evine dön’ çağrısını yineleyerek, “Hâlâ zaman vardır, bu önerimiz geçerliliğini korumaktadır. Dön evine bitsin bu çile” demişti.





Bahçeli'den Akşener'e: Dön evine bitsin bu çile