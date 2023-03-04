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Akşener belediye başkanları ile görüşecek

Akşener belediye başkanları ile görüşecek
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin belediye başkanları ile bir araya gelmek üzere İYİ Parti Genel Merkezi'ne gitti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Altılı Masa’nın 12’nci toplantısında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı Cumhurbaşkanı adayı olarak Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş isimlerini önerdiğini açıkladı.

Akşener, “Görüş ve önerilerimiz kesin bir biçimde reddedildi. Bu aşamada Altılı Masa bir ortak akıl platformu olmaktan çıktı” diye konuştu.

Partisinin bir dayatmaya mecbur bırakıldığını söyleyen İYİ Parti lideri, “Buna boyun eğmeyiz” dedi, İmamoğlu ve Yavaş’a da “Millet sizi göreve çağırıyor” diye seslenmişti. Ancak hem Yavaş hem de İmamoğlu sosyal medyadan yaptıkları açıklamada bu çağrıyı karşılıksız bırakmıştı.

 İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin belediye başkanları ile bir araya gelmek üzere İYİ Parti Genel Merkezi'ne gitti.

Etiketler meral akşener iyi parti belediye başkanları seçim
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