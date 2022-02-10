Akşener: Bu devlet krizi tarihe ''Erdoğan krizi'' olarak geçecek

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ''Bu devlet krizi tarihe ''Erdoğan krizi'' olacak geçecek'' diyerek iktidarı eleştirdi.

Akşener, "Türkiye bu istikrarsızlığı daha fazla taşıyamaz. Partili Cumhurbaşkanlığı Sistemi’nin tetiklediği ve tarihi ‘Erdoğan krizi’ olarak tarihe geçecek devlet krizini Türkiye daha fazla taşıyamaz." ifadesini kullandı.

Akşener, İyi Parti Kalkınma Kongresi'nde konuştu. Akşener şunları söyledi:

"Eşi, dostu ve o 5 müteahhiti ihya ederek milletimizi yokluğa mahkum etmekte. Maalesef bugün ülkemiz dünyada en yüksek enflasyona sahip 5. ülke. Bu devlet krizi tarihe 'Erdoğan krizi' olarak geçecek. Hazine ve Maliye Bakanı yurt dışında yaptığı toplantılara Merkez Bankası yetkililerini davet etmiyor. Uygulanan akıl dışı politikalarla istihdam sağlanamaz oldu.

Uygulanan akıl dışı politikalarla özel sektör istihdam sağlayamaz oldu. Kayıt dışı istihdam artarken arkadaşların yaptıkları zamla böbürlendikleri asgari ücret daha birinci ayın sonunda açlık sınırının altında kaldı. Bugün maalesef karşımızda istikrarsız ve geleceği belirsiz bir Türkiye var.

Ülkemizdeki büyüme yüzde 1'in altına indi. Yani Erdoğan ve ekibi daha elektriğin icat edilmediği o dönemde o karanlık dönemin başındakiler çok daha iyi yönettiler ülkeyi. Türkiye'nin gelişmekte olan ülkelerle karşılaştırmalı büyüme performansı AK Parti dönemine göre daha yüksekti. Yani o karanlık dönemin müsebbipleri ekonomimizi çok daha iyi yönettiler.

Kamu banlarının kendileri tehdit haline geldi. Kredi genişlemesiyle hem borçlandık hem de büyüyemedik. Yatırım iklimi kötüleşti. Çoğu şaibeli özelleştirmeler gerçekleştirildi. Bugün ülkemizde 2001 krizinden daha vahim bir tablo oluştu. Sayın Erdoğan her zaman olduğu gibi zamanında en çok kınadığı şeyin ta kendisi oldu.

Ülkemizde makro istikrarı sağlayıp, tüm bu anlattım problemleri biz çözeriz. Biliyorsunuz İYİ Kalkınma Projeleri'nin bugünkü etabında istikrarlı Türkiye vizyonumuzu ve bu vizyon çerçevesindeki çalışmalarımızı paylaşacağız. Türkiye'nin hafızasından 'açlığı' silmeye çalıştığımız bu yolda sizlere verdiğiniz öneriler için çok teşekkür ediyorum. Yok olan 128 milyar dolardan, 20 Aralık gecesi olanlardan sonra nasıl doğrulacağımızı konuşacağız. Kredi piyasalarını nasıl yeniden düzenleyebileceğimizi, kur korumalı mevduat hesabından nasıl çıkabileceğimizi konuşacağız ve sizlerle paylaşacağız.

Partili Cumhurbaşkanlığı sistemine geçmeden önce kur şokları karşısında iyice kırılan devlet dengesini konuşacağız. Oluşan riskleri konuşacağız. Çarpık ve adaletsiz vergi sistemini ve artırılan vergi rakamlarının nasıl önüne geçebileceğimizi konuşacağız. Çarpık vergi sisteminde nasıl eşitliği sağlayabileceğimizi konuşacağız.

Büyük yatırım projeleri için nasıl mali alan yaratacağımızı konuşacağız. Oluşturacağımız sosyal destek mekanizmasını tartışacağız. Köylerin yükünü nasıl azaltıp, tarıma destek için yapacaklarımızı konuşacağız. Unutmayın ki İYİ Parti'nin önceliğinde adalet, demokrasi var. Vizyonun güçlü, zengin bir Türkiye var."