Akşener: ''Çavuşoğlu'ndna hiç bir bilgi alamadık

İYİ Parti lideri Akşener, katıldığı bir canlı yayında yaptığı açıklamasında Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar gibi bilgilendirme yapmadığını söyledi.

Akşener, “Herkes herkese istediğini söylüyor, sonra bir bakıyoruz dost olmuşlar. Bu içeride de böyle. Bu durum AB ülkelerinde de böyle. Bu ülkelerde seçim kazanmanın öznesi Türkiye ile ilişkiler. Bu yüzden çok ölçüsüz tanımlamalar olacak. Burada önemli olan hem siyasetin hem de siyasetçilerin bu harekatın arkasında olması. Biz ikinci yılını dolduracak bir partiyiz. Bize Meclis'ten hiç bilgi verilmedi. Sayın Akar bize bilgi verdi. Biz Sayın Çavuşoğlu'ndan hiç bilgi alamadık.

Ben şunu biliyorum İlgili Başbakan AB ile pazarlığa giderken rahmetli Başbuğ Türkeş'i arardı, sert bir demeç veya miting talep ederdi, içeride güçlü olmak için. Siz tarihi bilmezseniz, Rusya'yı bilemezsiniz. Putin'in bir fotoğrafını görmüştüm. Doğu Almanya'da duvar yıkılırken herkes kaçışıyordu ama O buz gibi bir yüzde duruyordu” ifadelerini kullandı.



