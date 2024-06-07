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Akşener cephesinden Cumhurbaşkanlığı yardımcılığına yeşil ışık

Akşener cephesinden Cumhurbaşkanlığı yardımcılığına yeşil ışık
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Eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "cumhurbaşkanlığı yardımcısı" olacağı iddiaları gündemde dolaşırken Akşener cephesinden bir açıklama geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "cumhurbaşkanlığı yardımcısı" olacağı, "oğlunun büyükelçi olarak atanacağı" iddiaları tartışılırken Akşener cephesinden konuyla ilgili açıklama geldi.

İYİ Parti Milletvekili Burak Akburak, SÖZCÜ TV'ye yaptığı açıklamada "Cumhurbaşkanı yardımcılığı teklifi olursa değerlendirilir" dedi.

Akburak şunları söyledi:

"Akşener devlette göreve hazır.

Akşener oğluyla ilgili iddialara kızgın.

Akşener, Dervişoğlu'na kızgın.

Cumhurbaşkanı yardımcılığı teklifi olursa değerlendirilir.

"YENİ PARTİ KURMAYACAK"

Akşener yeni bir parti kurmayacak.

Akşener ihraç edilirse İYİ Parti kalmaz.

Görüşmeyi Erdoğan istedi. Görüşme zamanı bir gün önce belli oldu.

Saç rengi başka olacaktı, bu beğenildi.

Akşener, Bahçeli ile görüşmeyecek.

Akşener'i bundan sonra sık sık göreceğiz."

Etiketler akşener görev Cumhurbaşkanlığı
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