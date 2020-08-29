Akşener cevapladı: Cumhurbaşkanlığına aday olacak mı?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Halk TV'de katıldığı programda cumhurbaşkanlığı adaylığı ilgili soruya "Cumhurbaşkanı adayı olmayı elbette çok isterim. Çok iyi işler yapacağımıza da inanıyorum, bu başka bir şey. Cumhurbaşkanlığı konusuna gelinceye kadar çok zaman var, ne zaman seçim olacağını bilmiyoruz. Millet İttifakı'nın bir paçasıyız. Karşılıklı konuşulacak bir şey. Ama şunu söyleyeyim, cumhurbaşkanı olacağım diye Türkiye'nin geleceği ile oynamayacağım" yanıtını verdi.

Akşener, 24 Haziran 2018 seçimlerinde Abdullah Gül'ün adaylığının gündeme gelmesine ilişkin tartışmalara da değindi: "Sayın Gül'ün tüm partiler tarafından aday gösterilme teklifi geldi. CHP'nin aday çıkarmasının doğru olacağını söyledim. Çeşitlilik olmasının gerekliliğini düşündüm. İkinci turda herkes birleşir. Burada öncelik kendim değildim ama tamamının üzerinden adaylık söz konusu oldu.



"GÜL'Ü İSTEYEN SOL LİBERALLER"

Sayın Gül benim arkadaşım, kendisi ile ilgili olumsuz bir düşünceye sahip değilim. Ama o günün şartlarında Sayın Erdoğan'ın yıkılmaz armada olduğu dönemde atacağı adımların hesaplanması gerektiğine inandım. Bunun da doğru olduğuna bugün dahi inanıyorum. 24 Haziran'da gördüğüm şu oldu, Sayın Gül'ü isteyen genelde sol liberal diyeceğimiz dostlar grubu var."

Akşener, seçim tarihi olarak da 2021 haziranını işaret etti.