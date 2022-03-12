Akşener Cumhurbaşkanlığı Sarayı için planını açıkladı

İYİ Parti lideri Meral Akşener, sosyal medya hesabı üzerinden Cumhurbaşkanlığı Sarayı için bir paylaşım yapan kullanıcıya yanıt verirken, iktidara gelmeleri durumundaki planını açıkladı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün akşam saatlerinde sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Akşener'in "Cumhurbaşkanlığı Sarayı" ile ilgili yaptığı paylaşım, kısa sürede yüzlerce beğeni ve yorum aldı.

"DÜN GECE RÜYAMDA GÖRDÜM..."

Naz Yavuzaslan isimli bir sosyal medya kullanıcısı "Dün gece rüyamda gördüm" diyerek Saray'ın fotoğrafını paylaştı ve Saray'ın Ankara Cumhuriyet Üniversitesi olduğunu ve açılışını da Meral Akşener'in yaptığını yazdı.

AKŞENER ALINTILADI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, söz konusu tweeti alıntılayarak, Saray ile ilgili planını açıkladı. Akşener, paylaşımında Saray'ın kendi iktidarları döneminde "Türkiye Yüksek Bilimler Akademisi" olacağını ifade etti.