  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. Akşener Cumhurbaşkanlığı Sarayı için planını açıkladı

Akşener Cumhurbaşkanlığı Sarayı için planını açıkladı

Akşener Cumhurbaşkanlığı Sarayı için planını açıkladı

İYİ Parti lideri Meral Akşener, sosyal medya hesabı üzerinden Cumhurbaşkanlığı Sarayı için bir paylaşım yapan kullanıcıya yanıt verirken, iktidara gelmeleri durumundaki planını açıkladı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün akşam saatlerinde sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Akşener'in "Cumhurbaşkanlığı Sarayı" ile ilgili yaptığı paylaşım, kısa sürede yüzlerce beğeni ve yorum aldı.

"DÜN GECE RÜYAMDA GÖRDÜM..."
Naz Yavuzaslan isimli bir sosyal medya kullanıcısı "Dün gece rüyamda gördüm" diyerek Saray'ın fotoğrafını paylaştı ve Saray'ın Ankara Cumhuriyet Üniversitesi olduğunu ve açılışını da Meral Akşener'in yaptığını yazdı.

AKŞENER ALINTILADI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, söz konusu tweeti alıntılayarak, Saray ile ilgili planını açıkladı. Akşener, paylaşımında Saray'ın kendi iktidarları döneminde "Türkiye Yüksek Bilimler Akademisi" olacağını ifade etti.

Etiketler meral akşener saray cumhurbaşkanlığı iyi parti plan Türkiye Yüksek Bilimler Akademisi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Tüm Türkiye'nin dört gözle beklediği gemi Türkiye'de
Piyasalar allak bullak; altın ve dolar için tahminler peş peşe geldi...
İstanbul dün gece bu sesle yankılandı! Boğaz'da facianın eşiğinden dönüldü
Survivor adasında son eleme adayı sürpriz bir isim oldu
Bolu Dağı, TIR ve kamyon geçişlerine kapatıldı
Damat Albayrak'ın ''Burası Çok Önemli'' dediği iddia!
Çocuğa cinsel istismar davasında, ''Ciciş'' Esra Ersoy'a hapis cezası!
Dekoltesi, kıyafetleri, şarkı kapağı derken... Gülşen'in Lolipop klibi de olay oldu
Kar yağışı ne kadar sürecek ? Meteoroloji il il uyardı!
Park halindeki araçların üstüne çığ düştü! Zeminle bir oldular