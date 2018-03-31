''Akşener, Erdoğan’ı 5 puanla geçer''

İYİ Parti sözcüsü Aytun Çıray, pazar günü yapılacak 1. Olağanüstü Kurultay öncesinde Cumhuriyet gazetesinden Ayşe Sayın'ın sorularını yanıtladı.

Son seçim anketlerine göre İYİ Parti'nin oy oranının %22 olduğunu belirten Çıray Cumhurbaşkanlığı seçimleri için de çarpıcı bir iddiada bulundu.

İşte Çıray'ın o dikkat çeken açıklaması:

"Yüzde 22 oy oranımız, yüzde 15.5 de “ne olursa olsun Meral Akşener’e oy vereceğim” diyenler var. Biz 3 kamuoyu şirketine aboneyiz. Kendimize özel çalışmalar da yaptırıyoruz. Biliyorsunuz artık ölçümler çok önemli, bunların ortalamasını söylüyorum. Zaten İYİ Parti bu kadar büyümemiş olsaydı, Sayın Erdoğan yüzde 50+1’i garanti görseydi, Sayın Bahçeli’ye selam bile vermezdi. Bütün bu ittifak arayışları, BBP’nin peşinde koşmalar, o da yetmedi Saadet Partisi’ne yalvarıp yakarmaların altında yatan gerçek, seçimi kazanamıyor olmalarıdır. Aksi halde, burnundan kıl aldırmayacak Sayın Erdoğan’ın bütün bu insanlarla bir görüşmesi dahi olmazdı."