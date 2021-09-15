Akşener erken seçim için tarih verdi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Artvin'deki esnaf ziyareti sırasında, "2022’de bir seçim olabilir gibi bir beklenti var. Vatandaş seçim istiyor” ifadesinde bulundu.

Meral Akşener, esnaf ziyaretlerine Artvin’de devam ediyor. Akşener, Artvin’in Borçka ilçesindeki ziyaretleri sırasında, “Şu gün seçim olur gibi bir öngörüm yok. Genellikle gezdiğimiz yerlerde anladığım kadarıyla ekonomi çok kötü. Ekonomiyi canlandırma imkansız hale gelirse erken seçim, 2022’de bir seçim olabilir gibi bir beklenti var” diye konuştu.

“Vatandaş seçim istiyor” diyen Akşener, “Son zamanlarda yandaş medyada bize 24 saat taş atılıyor. Bunun anlamı, seçimin kaybedildiğini fark etmiş olmaları” dedi.