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  4. 16 Nisan 2018 09:09

Akşener: ''Galatasaray 2 - 0 Recep Tayyip Erdoğan''

İYİ Parti lideri Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün İstanbul'daki "Şampiyonluğa oynuyorsunuz, tribünlerin dolması lazım" sözlerini bu tweet ile eleştirdi.

Akşener: ''Galatasaray 2 - 0 Recep Tayyip Erdoğan''
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Galatasaray-Başakşehir karşılaşmasıyla ilgili "Tribünleri Başakşehir'in gençliğinin doldurması lazım. Gençler buna var mıyız? Şampiyonluğa oynuyorsunuz, tribünlerin dolması lazım" sözlerini eleştirdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener,  Galatasaray'ın Medipol Başakşehir'i sahasında 2-0 yendiği maça ilişkin olarak, "Galatasaray 2 - 0 Recep Tayyip Erdoğan" yorumunda bulundu.

 Akşener, Twitter'dan şu mesajı paylaştı:

"Çok sayıda mesajdan, Sn. Erdoğan’ın AKP'li gençlere GS karşısında açıkça Başakşehir yanında yer almalarını isteyen çağrısının sporseverleri çok üzdüğünü gördüm. Bırakın gençler istediği takımı tutsun, bırakın futbol sahada oynansın ve futbol kulüplerinin renkleri kirlenmesin."

Akşener daha sonra da "Galatasaray 2 - 0 Recep Tayyip Erdoğan" tweetini paylaştı. Akşenerin attığ bu tweet sosyal medyada etkileşim rekoru kırmaya doğru gidiyor.

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