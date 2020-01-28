Akşener hükümeti bombaladı: Susmam, susamam, susmayacağım

Akşener'in konuşmasınan dikkat çeken bölümler şöyle:

"Herkesin derdi ortak, vatandaşımız geçinemiyor...

Her şey dahil, zincir marketler, vergi yükü insanımızın belini bükmüş...

İktidar 'Kanal İstanbul' diyor, Antalyalı gencim bana 'iş bulamıyorum' diyor...

Gıda güvenliği çok önemlidir. Piyasa şartlarına ve işinin ehli olmayanlara bırakılamaz. Bu iktidarın tarımdaki başarısızlığı ortada...

Açlık sınırı AK Parti zamanında 4.6 kat arttı. Çalışanların yüzde 40'ı geçimini asgari ücretle sağlıyor. Bugün yoksulluk sınırı yaklaşık 7500 TL. Karı koca asgari ücret alan bir ailenin toplam gelirinin 1,5 katı.

"SUSMAM, SUSAMAM, SUSMAYACAĞIM"

Sadece gıda fiyatları değil doğal gaz fiyatları da ortada... Yüzde 60 zam... Sadece 2019 yılında elektriğe gelen zam yüzde 30... İstanbul'da 39 ilçeden 38'in de doğal gaz tüketiminde azalış var... Bütün dünyada enerji maliyetleri düşürken bizde devamlı artıyor. Bunun nedeni israf ekonomisi. Bizim sesimiz milletimizin vicdanından gelen sestir. Ne yapalım yani, susalım mı. Milletim dertliyken susmam, susamam, susmayacağım. Değerli arkadaşlarım sizler de susmayacaksınız...

"İKİ BASAMAK GERİLEDİK"

19. büyük ekonomiyiz, bugün iki basamak geriledik. Hani Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde Türkiye uçacaktı. Hani zincirler, prangalar çözülecekti. Gelinen nokta 8400 dolar gayri safi milli hasıla. Yeniden 17. ekonomi olmak istiyorsak, 1 trliyon dolarlık üretimi ortaya koymalıyız. Ülkenin enerjisini gerçek olmayan konulara harcıyorlar, artık bunun içine biz girmeyeceğiz. Kapı kapı dolaşıp, milletin derdini dinleyip, bu kürsüden aktaracağız.

"PARLAMENTER SİSTEME DÖNÜŞ"

Damada, geline, görümceye, eşe, dosta, ahbaba teslim edilen bu sistemi bir an önce kaldırmalı; iyileştirilmiş, güçlendirilmiş parlamenter sistemi kurmalıyız. Buna direnmek gerçeklere ve tarihe direnmektir... Gelin sözüme kulak verin, Türkiye nasıl zenginleşirmiş işte o zaman göreceksiniz. İhtiyaç duyduğumuz her şeye sahibiz, bunu başardığımız gün herkes görecek.

Saraylarında zevk ve sefaya dalanlar buraya kulak versinler. Sayın Erdoğan'In başrolünde olduğu bu vasat dizinin artık sonuna geliyoruz... Hazırız, kararlıyız, milletimizle el ele hep birlikte başaracağız.

Depremde kaybettiğmiz canlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yaralılarımıza şifa diliyorum..."