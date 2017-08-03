'Akşener için 625 kişi istifa etti' iddiasına MHP'den açıklama

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, son günlerde MHP ile ilgili sosyal medya ve basında yer alan istifa iddiaları ile ilgili iddialara cevap vererek, "250 istifa, 300 istifa gibi asılsız mesnetsiz haberlerle kamuoyu yanlış yönlendirilmektedir. Bu sayıda elimize ulaşan bir istifa söz konusu olmadığı gibi bahsi geçen yerlerdeki müstafilerin sayısı bir elin parmaklarını geçmemektedir" dedi.



Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, son günlerde MHP ile ilgili sosyal medya ve basında yer alan istifa iddialarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Son günlerde sosyal medya başta olmak üzere bazı eski tüfek Marksistlerin köşelerinde kalemlerinden MHP’ye adeta kin aktığını belirten Büyükataman, "Bu eski tüfek Marksist kalıntıları, paslı ve bayağı namlularına fitne mermilerini sürerek kontrolsüzce ateşlemektedirler. Milliyetçi Hareket her devirde siyasi saldırıların hedefi olmuş, fitne ve fesatlarla içten çökertilmeye çalışılmıştır. Her dönemde birilerinin elleri sürekli ülkücü hareketin içinde olmuştur. Geçmişte yaşanan acı tecrübeler hafıza kayıtlarımızda durmaktadır. 12 Eylül 1980 askeri darbesi sonrası Ülkücü Hareketin yeni bir siyasi parti çatısı altında varlığını sürdürmesinin engellenmesi için başvurulan oyunlar ve tezgahlar unutulmamıştır. Türk milletinin tarihi varlığını hazmedemeyen, Türk’ün vatanını çekemeyen ne kadar sicili bozuk, suç dosyası kabarık, fikriyatı bulanık, zihni karışık varsa ellerini ovuşturmaktadır. Şimdi de çıkmışlar 'MHP Kocaeli Gölcük İlçe Teşkilatı yönetimi ve üyelerinden 410 kişi ve MHP Bursa’nın Yenişehir ilçesinde 215 kişi istifa etti'. 250 istifa, 300 istifa gibi asılsız mesnetsiz haberlerle kamuoyu yanlış yönlendirilmektedir. Gazete sütunlarında yalan devleşmiş, aldatma derinleşmiştir. Bu sayıda elimize ulaşan bir istifa söz konusu olmadığı gibi bahsi geçen yerlerdeki müstafilerin sayısı bir elin parmaklarını geçmemektedir" ifadelerini kullandı.

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