Akşener resti çekip İmamoğlu ve Yavaş'a birer tarihi çağrı yaptı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinde yaptığı Genel İdare Kurulu ile toplantısı sonrasında, çok sert ifadelerle Altılı Masa üyesi 5 partinin adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu kendi adaylarının ise İBB Başkanı İmamoğlu veya ABB Başkanı Yavaş olduğunu açıklarken Altılı Masa üyesi partileri çok sert bir ifadeyle eleştirdi.

Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanlığı gündemiyle yaptığı 12’inci toplantının ardından gözler liderlerin kurmaylarıyla yapacağı toplantıya çevrilmişti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener liderliğinde cumhurbaşkanı adayı gündemiyle yapılan Genel İdare Kurulu toplantısı sona erdi. Bir buçuk saat süren toplantının ardından Akşener kameralar karşısına geçti.

Akşener toplantı sonrası açıklamasında, "İYİ Parti dayatmaya mecbur bırakılmış, tercihe zorlanmıştır. Elbette buna boyun eğmeyecektir” dedi ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'na çağrıda bulundu.

Akşener, İmamoğlu ve Yavaş için ''Kritik kırılmanın eşiğinde millet sizi göreve çağırıyor.'' ifadesini kullandı.

İşte Akşener'in açıklamaları:

En sonda söyleyeceklerimi en başta söyleyeyim. Geldiğimiz noktada İYİ Parti bir kıskaca alınmış, bir dayatmaya mecbur bırakılmış, ölümle sıtma arasında bir tercihe zorlanmıştır. Buna boyun eğmeyecektir.

Kişisel ikbal hesapları için üretilmiş siyasetin hınk diyicisi olmayacaktır.

– Ben ve arkadaşlarım ilk günden beri aynı kararlılıkla duruyoruz. Nasıl 2002 yılında milletin aleyhine plan yapanların karşısında durduysak bugün de duruyoruz. Nasıl 2010’da durduk, bugün de aynı yerde duruyoruz.

AYNI YERDE DİMDİK DURUYORUZ

Nasıl 2015’te milletin canına kıyanların karşısında durduk, bugün de duruyoruz. Nasıl 2018’de milletimizi iki yumruk arasına alanların karşısında durduk bugün de aynı yer de duruyoruz. Nasıl 2020’de milletin tercihlerini hiçe sayanların karşısında durduk, bugün de ayın yerde dimdik duruyoruz.

KİRLİ PAZARLIKLARA DİRENEREK GELDİK

2023 yılında milletimiz Cumhuriyetimizin yıpratılan değerleri için, demokrasimiz için, hürriyetimiz için mücadele verriken ‘ceketimi assam seçilirim’ diyenlerin karşısındayız. Bizim yolumuz dün de aynıydı bugün de aynı.

Biz milletimize bir söz verdik. Milletin sesini bastıran değil, duyuran olacağımıza söz verdik. Milletin taleplerini hiçe sayan değil, gerçekleştiren olacağımıza söz verdik. Bu bizim kurtuluş felsefemizdir. Bu bizim temel ilkemizdir. Bu İYİ Parti’nin varoluş sebebidir. Biz dayatmalara direnerek geldik, biz kirli pazarlıklara direnerek geldik.

Bugün kirli pazarlıkları reddederek geldik. Dün gerçekleşen toplantıda ortak cumhurbaşkanının adayın kim olacağını tartıştık.

ALTILI MASA NOTER MASASI OLDU

Dün 5 siyasi parti ortak aday olarak Kemal Kılıçdaroğlu’nun adını söylediler. Biz masaya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın ismini beyan ettik. Ancak önerimiz kabul görmedi.

Anladık ki şahsi hırslar Türkiye’ye tercih edilmiştir. Biz İYİ Parti’yi bunun için kurmadık.

Üzülerek söyleyerek geldiğimiz noktada Altılı Masa millet iradesini yansıtma kabiliyetini kaybetmiştir. Bir noter masasına dönüşmüştür.

Bu masa artık potansiyel adayların tartışabildiği ortak akıl platformu olmaktan çıktı. Ne bir kumar masasında ne bir noter masasında olmayacağız. 85 milyonun geleceğini tehlikeye atmayacağız. Cumhuriyetimizin yeni asrını göz göre göre hiç etmeyeceğiz.

İMAMOĞLU VE YAVAŞ’A ÇAĞRI

Ülkemizi sadece kriz üreten ucube sisteme teslim etmeyeceğiz. Biz demeye devam edeceğiz. Yavaş ve İmamoğlu’na çağrıda bulunmak istiyorum. Siz bu milletin iradesiyle seçildiniz. Tüm iftiralardan alnızın akıyla çıktınız.

Milletimizi enkazın altında bile yalnız bırakmadınız. Sizi göreve çağırıyorum. Vatanın bütünlüğü bağımsızlığı tehlike altındayken, devletimizin itibarı her gün yok edilirken Saray hükümeti üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmezken size bir vazife verilmiştir.

Bu vazife millet iradesini tekrar hakim kılma vazifesidir. Hiç şüphemiz yok ki bu vazife reddedilemez vazifedir. Çünkü bu çağrının sahibi millettir. Bu karar milletindir. Ya şanlı bir mücadelede milyonlarla yürüyeceğiz ya da figüranlık yapacağız. Ya tarih olacağız ya tarih yapacağız.

''6'LI MASA NOTER MASASINA DÖNÜŞTÜ''

6'lı masa artık potansiyel adayların tartışılabildiği ortak akıl platformu olmaktan çıkmış, tek bir adayın tasdiki için çalışan bir noter masasına dönüşmüştür. "Üzülerek söylüyorum ki dün itibarıyla 6'lı masa artık millet iradesini kararlarına yansıtma kabiliyetini kaybetmiştir."