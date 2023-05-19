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Akşener, seçim sessizliğini bozuyor!

Akşener, seçim sessizliğini bozuyor!
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yarın saat 13:00'te, parti genel merkezinde açıklama yapmaya hazırlanıyor.

14 Mayıs'ta gerçekleşen cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalmasının ardından Millet İttifakı'nın ikinci büyük ortağı İYİ Parti'nin lideri Meral Akşener, sessizliğe bürünmüştü. 

Geçen 5 günde herhangi bir açıklama yapan Akşener, sessizliğini bozuyor. 

AÇIKLAMA YAPACAK 
İYİ Parti'den yapılan açıklamaya göre, Akşener yarın saat 13.00'de kameraların karşısına geçecek. Açıklama İYİ Parti Genel Merkezi'nde yapılacak.

Etiketler iyi parti akşener açıklama
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