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Akşener ve Karamollaoğlu bir araya geldi

Akşener ve Karamollaoğlu bir araya geldi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'yla bir araya geldi.

İYİ Parti'den yapılan açıklamaya göre; İYİ Parti lideri Meral Akşener, Genel Merkez'deki makamında Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'yla bir araya geldi. 1 saat süren görüşmede Akşener ve Karamollaoğlu, Millet İttifakı ve ekonomiye dair fikir alışverişinde bulundu. 

Etiketler akşener saadet
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