Akşener ve Karamollaoğlu bir araya geldi
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'yla bir araya geldi.
İYİ Parti'den yapılan açıklamaya göre; İYİ Parti lideri Meral Akşener, Genel Merkez'deki makamında Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'yla bir araya geldi. 1 saat süren görüşmede Akşener ve Karamollaoğlu, Millet İttifakı ve ekonomiye dair fikir alışverişinde bulundu.
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