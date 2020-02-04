Akşener: ''Yönettiğiniz yer babanızın çiftliği değil''

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuştu.

Akşener, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İdlib'de Türk askerlerinin yaşamını yitirmesinin ardından Ukrayna ziyaretini iptal etmemesine tepki gösterdi.

Akşener'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

İşte acının bir başka adresi Elazığ'da da aynı tablo. Hayatları alt üst olan vatandaşlarımız bin bir sıkıntıyla uğraşıyor. benim vatandaşım yaşadığı çaresizliğe bakıp bu güne kadar ne yaptınız diye soruyor. Ama sayın Erdoğan utanmadan çıkıyor harcanması gereken yere harcadık, bu tür şeylerin hesabını vermeye zamanımız yok diyor. Gereken yerin neresi olduğu belli değil ama Elazığ'a harcamaya gerek duymamışlar. Elazığ'da incelenen 14 bin binadan 1800'ü için yıkım kararı çıkarıldı. Allah aşkına bu kadar mı emanet yaşıyoruz biz. İktidarlar babasının parasını değil milletin parasını harcar. Onun için her kuruşun hesabını vermek zorundadırlar. Buna zaman ayırmak zorundadırlar. Bugün Türkiye'yi yönetenlere bu haklı soruyu sorduğumuzda azar işitiyorsunuz. Efendiler yönettiğiniz yer babanızın çiftliği değil. Bugün vermeseniz bile yarın mecburen hesabını vereceksiniz.

Kızılay'a verdikleri paranın tamamını vergiden düşebiliyorlar. 30 milyon lira gönderip Kızılay'a gönderip demişler ki sen sadece 75'ini al geri kalanı bizim çocuklara gönder. Bu para kimin parası? İşsizlikten kıvranan geçlerin parası.

Tire'de bir manavla konuştum sebze-meyvede büyük marketlerden yüzde 1, bizden yüzde 8 vergi alınıyor diyor. Balçova'da bir eczacıyla konuştum, katkı payı çok yüksek, iki büklüm gelip alamadan giden emeklilere için parçalanıyor buna karşın Suriyeliler hiçbir şey ödemeden ilaçlarını alıp gidiyor' diyor. Yandaşın vergi kaçırması için formül üretik Kızılay'ı araç yapanlar İzmirli esnafın önüne duvar örmüşler. Şu gerçeği artık görelim, Ak Parti 18 yıl ben bu işi çözerim dedi, 18 yıl sonra Türkiye'yi o günlerden daha kötü bir tabloya getirdi. Yasaklarla mücadele dedi, nefes alamıyoruz,

İzmir'de Balçova'da gene bir esnaf hanımefendi ile konuştum; oğlu sosyal medyadan eleştiride bulunmuş Sayın Erdoğan Cumhurbaşkanına hakaretten AK Parti genel başkanını eleştirmiş, tam 2 yıl hapis cezası almış, paraya çevrilmemiş hapiste yatıyor. Atatürk'ün anasına sövmek serbest, Sayın Erdoğan'ı eleştirmek 2 yıl. Bizlere her türlü iftira atmak serbest, Sayın Erdoğan'a kaşının altında gözün var dediğin zaman yandı bakalım keten helva.

Bu zamlarla doğal gazı ancak zenginler yakar ama dünyayı da yaksa yaksa garipler yakar.

Türkiye tüm politikalarının merkezine kalkınmayı koymak zorundadır.

