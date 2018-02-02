Akşener: ''Yüreğin yetiyorsa seçime sokma da göreyim''

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin il başkanlığının açılışını yapmak üzere Yalova'ya geldi. Akşener, kendisine yönelik birçok engellemeler yapıldığını belirterek, "Şimdi deniliyor ki seçime sokmayacağız. Bütün şekil, şartları yerine getiriyoruz. Gücünüz varsa, yüreğiniz varsa, oynayın bakalım YSK'yla da ne oluyormuş. Hadi yüreğin yetiyorsa seçime sokma da göreyim" dedi.



Cumhuriyet Caddesi’ndeki partisinin il binasının açılışına katılan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i İl Başkanı Ünlem Üstel, ilçe başkanları, partililer ve kalabalık bir grup karşıladı. Yalova’yı yakından tanıdığını belirten Akşener, kentin yengesi olduğunu dile getirdi. Kayınvalidesinin Termal Gökçedereli olduğunu kaydeden Akşener, “Çok iyi bir yengeyim. 37 yıldır kayınvalidemle oturuyorum. Bu arada babaannemizle de 12 yıl kaldım. Yani çift kayınvalideliyim” dedi.

Akşener, Yalova´nın 16 yıldır bir kimlik arayışı içerisinde olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

“Yalova´nın yengesi olan bir kişi olarak gençliğimizin Yalova’sı ile şimdinin Yalova’sını size sormak isterim. Yalova bir sanayi kenti mi, tarım kenti mi, yoksa turizm kenti midir? Bunların tamamı mıdır ya da hiçbiri midir? Verilen cevap, hiçbiridir. Ben hep merak etmişimdir. Bu 16 senede Yalova´ya kafasını çevirenler, acaba Atatürk Yalova için, `Benim şehrim´ dediği için mi böyle oldu. Bunu da kocaman bir soru olarak sizlerin vicdanına bırakıyorum. Yalova şu anda bir göç kenti. Yalova şu anda tarımı iflas etmiş bir kent. Yalova şu anda geçmişin sanayi şehri olmaktan hızla çıkan bir kent. Kötü yapılaşma, programsız yapılaşma Yalova´yı bir turizm şehri olmaktan da çıkardı.”



Zeytin Dalı Harekâtı´nı da değerlendiren Akşener, “Suriye´de yapılan Afrin harekâtı bir zorunluluktur. Menbiç ve Fırat´ın doğusu da temizlenmelidir ama tekrar söylüyoruz: O şanlı, o kahraman Mehmetçik, sizin rezil rüsva ettiğiniz dış politikada, yerden kaldırıp canı pahasına tekrar ayağa kaldırıyor. Şimdi hiç yoktan bir ÖSO kavgası çıkardı. Afrin´le ilgili olarak ne burası, koca Yalova´yı tek tek gezelim, tek bir kişi demez ki niçin yapılıyor? Elbette yapılacak ama bu yapılma zorunluluğuna getiren sensin” diye konuştu.

Akşener, kendisine yönelik birçok engellemeler yapıldığını da belirterek, “Partimiz için ‘Kurdurtmayacağız’ dediler, kurduk. Şimdi deniliyor ki ‘Seçime sokmayacağız’. Bütün şekil, şartlarını yerine getiriyoruz. Gücünüz varsa, yüreğiniz varsa oynayın bakalım YSK´yla da ne oluyormuş. Açık net bir şey söylüyorum. Sayın Erdoğan her seferinde kefen muhabbetti yapar; ben kefen muhabbeti yapmıyorum. Allah şahittir. Ant olsun, şart olsun ki kellem şuradadır. İlk tekmeyi ben atıyorum. Hadi yüreğin yetiyorsa sokma da seni göreyim. Hadi yüreğin yetiyorsa seçime sokma da göreyim. 1 Nisan´da olağanüstü kongremizi yapacağız. Şimdi müracaat ettik Arena´ya. O günün boş olduğunu biliyorum. Buradan ilan ediyorum huzurlarınızda. Hangi bahaneyi uyduracaksınız, göreceğim. Bulsunlar, bulsunlar. Biz zorlandıkça çare üretmeyi öğrendik. Hadi bulsunlar. Türkiye bizim” dedi.

İYİ Parti Lideri Meral Akşener, konuşmasının ardından partisinin il binasının açılış kurdelesini kesti. Parti binasında İl Başkanı Ünlem Üstel ve partililerle de görüşen Akşener, daha sonra Yalova´dan ayrıldı.