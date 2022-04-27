Akşener'den ağır suçlama: ''Vatanımız parsel parsel satıyorlar!''
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada, "Bugün vatanımız parsel parsel satılıyor" dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuştu
Akşener'in açıklamaları şöyle:
Aziz milletim, değerli milletvekilleri, sevgili gençler ve kıymetli basın mensupları; Sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Grup toplantımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün, bu Yüce Meclis’in çatısı altında buluşabiliyorsak; Bunu, 102 yıl önce bir araya gelen, o kutlu iradeye borçluyuz.
Bugün, bu cennet topraklarda yaşıyor, bu havayı soluyor, bu suyu içiyorsak; Bunu, 102 yıl önce, kula kulluk etmeyi reddeden, cesurlara borçluyuz. Bugün, saraylarda oturup, milletin gerçeklerinden bihaber gezenlere, milletin hakkına girenlere, karşı çıkıyorsak; Bunu, 102 yıl önce, Ankara Ulus’ta, yeryüzündeki tüm saraylardan daha görkemli olan, o mütevazi binada yeniden alevlenen, demokrasi öykümüze borçluyuz!
Bağımsızlığımızın temeli olan 23 Nisan’ı; İçimizdeki tüm burukluklara rağmen, çocuklarımızla birlikte yine kutladık. Neşemizi çalanlar, cumhuriyet coşkumuza yine dokunamadı. Atatürk’ü kıskananlar, ona duyduğumuz sevgi karşısında, yine orta yerinden çatladı.
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