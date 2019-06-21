Akşener'den Bahçeli'ye gönderme: ''Mitil İmralı'ya atılmış''

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın 23 Haziran seçimleriyle ilgili mektubu hakkında açıklamalarda bulundu. HDP'nin Öcalan'ın çağrısına uymamasını eleştiren Bahçeli, "PKK’nın siyaset acentesi HDP’nin teröristbaşının uyarısına rağmen marazi ve mahsurlu stratejisinde bir değişikliğe gitmeme iradesi 23 Haziran üzerinde oynanan ahlaksız oyunu iyice gözler önüne sermiş olacaktır" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Devlet Bahçeli'nin 'Öcalan'açıklamasına yönelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ''Anlaşılıyor ki, mitil İstanbul'a değil, İmralı'ya atılmış!'' ifadelerini kullandı.