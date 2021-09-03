Akşener'den Cumhurbaşkanı adaylığı için dikkat çeken yanıt

İYİ Parti lideri Meral Akşener, “Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı kim olacak?” sorusuna çarpıcı bir yanıt verdi. Akşener, iktidara erken seçim çağrısı da yaptı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, FOX TV’de İsmail Küçükkaya’nın sunduğu Çalar Saat programına konuk oldu. Gündeme dair önemli değerlendirmelere yapan Akşener, Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayının kim olacağına dair soruyu da yanıtladı.

Çıkaracakları adayı en çok Cumhur İttifakı’nın merak ettiğini belirten Akşener, “Neden bizim adayımız bu kadar merak ediliyor. Çünkü Millet İttifakı’nın adayı 13. Cumhurbaşkanı olacak.” şeklinde konuştu.

Akşener, “Cumhur İttifakı bizim adayımızı öğrenmek istiyorsa erken seçim kararı alsın” dedi.

Akşener’in konu ile ilgili açıklamaları şu şekilde;

“Çok net bir şey söyleyeyim, ben 24 Haziran seçimlerini yaşayıp oradan ders çıkarıp.

Sonra 31 Mart projesi üzerinde seçim ittifakına yönelik, Sayın Kılıçdaroğlu ile birlikte irade göstermiş bir genel başkanım.

Benim Sayın Erdoğan’la bir derdim yok. Düşmanım değil, Sayın Kılıçdaroğlu’nun da düşmanı değil.

Ancak bu ucube sistemin değiştirilmesi lazım. Parlamenter sisteme geçebilmek için Cumhurbaşkanlığının kazanılması gerekiyor.

Benim kendi adıma en ufak bir planım yok. Türkiye’nin önünü tıkayacak bir hareketim olmayacak.

Sayın Kılıçdaroğlu, Temel Karamollaoğlu ve Demokrat Parti işin içinde olacak mı?

Davutoğlu, Babacan dahil olacak mı? Bunlarla bir takvim çıkarmak gerekiyor.

Sayın Kılıçdaroğlu acelesi yok diyor, ilkeleri açıklıyor. Neden bizim adayımız bu kadar merak ediliyor.

Çünkü Millet İttifakı’nın adayı 13. Cumhurbaşkanı olacak. Bu yüzden adayımızı öğrenmek isteyen aslında Cumhur İttifakı."