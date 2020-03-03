Akşener'den Erdoğan'a: 36 evladımızı toprağa verdik sen hala eğleniyor musun ?

Akşener'in konuşmasından satır başları:

Adem Akın, Süleyman Şahin, Mehmet Muhammed Akay, Birhan Er, Osman Ak, Mustafa Bayrakar, Muharrem Öğütçü, İbrahim Özel, Recep Bekir, Güven Kurtulmuş, Ahmet Saygılı, Ahmet Arslan, Emre Baysal, Halil Çankaya, Veysel Günay, Muhammed Yılmaz, Şükrü Elibol ve dün son olarak Muzaffer Ak…

37 can, 37 yarım kalan öykü… Ruhları şad olsun… Aslında bu haftaki grup toplantısını şehitlerimizin ruhuna dua okuyup aziz hatıraları ile bitirmek istiyordum ama devleti yönetenler ciddiyetten ne kadar uzak olduklarını gösterdiler. Sayın Erdoğan birkaç gün önce birkaç şehit diyordu.

*Sayın Erdoğan rakamları çok sever. Ama bazı rakamları hiç sevmez. İşsizlik rakamları, borçlu insan rakamları. İşçiye emekliye yapılacak ücret zammı rakamlarını sevmez. İşine gelmeyince sorumlusu olduğu rakamlardan kaçar.

*Nitekim birkaç şehit dedikten bir kaç gün sonra 36 rakamıyla karşılaştı. Ramlarla güldü, çevresindekileri güldürdü. 36 evladımızı toprağa verdik sen hâlâ eğleniyor musun sayın Erdoğan? Mesela Batuhan Onbaşı… Şehit torunuydu. Çoluğa çocuğa karışacaktı. Şimdi evlenemeyecek. Sen hâlâ eğleniyor musun sayın Erdoğan? Melasa Mehmet Astsubay. Henüz 24 yaşındaydı toprağa düştü. Sen hâlâ Eğleniyor musun sayın Erdoğan? Selman Çavuş… 1,5 yaşındaki Uygur'un babası. Şimdi oğlunun büyüdüğünü göremeyecek. Sen hâlâ eğleniyor musun sayın Erdoğan?